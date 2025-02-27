Режиссер последнего фильма Добровольской рассказал о ее самочувствии во время съемок

Актриса Евгения Добровольская во время съемок фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», в котором она приняла участие незадолго до своей смерти, не жаловалась на самочувствие. Так описывает последнюю роль актрисы режиссер картины Александр Фомин.
«Она это хранила в себе. Работала всю смену. Ни на что не жаловалась. Мне уже после сказали, что она болеет. Но по съемкам нельзя было сказать. Она выкладывалась на сто процентов. В тот момент я не подозревал», — поделился подробностями Александр Фомин. Его слова передает Пятый канал.
Фильм, в котором российская актриса снялась перед своей смертью, выйдет на большие экраны в марте. Картина повествует о мужчине, разочаровавшемся в собственной жизни и впавшем в кому — преддверие загробного мира.
Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января. Последний год она боролась с онкологией. У народной актрисы России осталась тяжело больная дочь.
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