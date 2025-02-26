26 февраля 2025

В Тобольске построят концертный зал за 3,5 миллиарда рублей

В Тобольске объявлены торги по строительству концертного зала на 700 мест
© Служба новостей «URA.RU»
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Концертный зал должен быть сдан до 2027 года
Концертный зал должен быть сдан до 2027 года Фото:

Власти Тюменской области потратят 3,5 миллиарда рублей, чтобы застроить пустырь на берегу Иртыша. На земельном участке расположится новый концертный зал, торги по поиску подрядчика стартовали в регионе, сообщает ЕИС «Закупки».

«Организатор торгов — управление госзакупок Тюменской области. Объект закупки — подготовка проектной документации и строительство концертного зала на улице Пристанской в Тобольске. Начальная (максимальная) стоимость закупки — 3,47 миллиарда рублей», — говорится в карточке торгов.

Приложенные документы поясняют, что подрядчику предстоит доработать проектную документацию до осени, а затем приступить к строительству. Закончить объект победитель торгов должен будет до 2027 года.

Отмечается, что общая площадь концертного зала составит почти 11 тысяч квадратных метров. В здании помимо зрительного зала со сценой разместятся помещения для персонала, административно-хозяйственные комнаты, другие функциональные пространства. Предполагается, что зал будет вмещать до 700 зрителей.

Это уже не первая крупная закупка, проведенная тюменскими властями в 2025 году. Ранее сообщалось, что в Юргинском районе планируется возвести очистные сооружения, на которые из регионального бюджета определено более 1,1 миллиарда рублей.

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Власти Тюменской области потратят 3,5 миллиарда рублей, чтобы застроить пустырь на берегу Иртыша. На земельном участке расположится новый концертный зал, торги по поиску подрядчика стартовали в регионе, сообщает ЕИС «Закупки». «Организатор торгов — управление госзакупок Тюменской области. Объект закупки — подготовка проектной документации и строительство концертного зала на улице Пристанской в Тобольске. Начальная (максимальная) стоимость закупки — 3,47 миллиарда рублей», — говорится в карточке торгов. Приложенные документы поясняют, что подрядчику предстоит доработать проектную документацию до осени, а затем приступить к строительству. Закончить объект победитель торгов должен будет до 2027 года. Отмечается, что общая площадь концертного зала составит почти 11 тысяч квадратных метров. В здании помимо зрительного зала со сценой разместятся помещения для персонала, административно-хозяйственные комнаты, другие функциональные пространства. Предполагается, что зал будет вмещать до 700 зрителей. Это уже не первая крупная закупка, проведенная тюменскими властями в 2025 году. Ранее сообщалось, что в Юргинском районе планируется возвести очистные сооружения, на которые из регионального бюджета определено более 1,1 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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