В Тобольске построят концертный зал за 3,5 миллиарда рублей

Власти Тюменской области потратят 3,5 миллиарда рублей, чтобы застроить пустырь на берегу Иртыша. На земельном участке расположится новый концертный зал, торги по поиску подрядчика стартовали в регионе, сообщает ЕИС «Закупки».
«Организатор торгов — управление госзакупок Тюменской области. Объект закупки — подготовка проектной документации и строительство концертного зала на улице Пристанской в Тобольске. Начальная (максимальная) стоимость закупки — 3,47 миллиарда рублей», — говорится в карточке торгов.
Приложенные документы поясняют, что подрядчику предстоит доработать проектную документацию до осени, а затем приступить к строительству. Закончить объект победитель торгов должен будет до 2027 года.
Отмечается, что общая площадь концертного зала составит почти 11 тысяч квадратных метров. В здании помимо зрительного зала со сценой разместятся помещения для персонала, административно-хозяйственные комнаты, другие функциональные пространства. Предполагается, что зал будет вмещать до 700 зрителей.
Это уже не первая крупная закупка, проведенная тюменскими властями в 2025 году. Ранее сообщалось, что в Юргинском районе планируется возвести очистные сооружения, на которые из регионального бюджета определено более 1,1 миллиарда рублей.
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