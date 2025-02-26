Оборонный челябинский завод научит школьников создавать дроны

Радиозавод «Полет» в Челябинске займется обучением школьников созданию квадрокоптеров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе завода, соглашение о подготовке подписали с лицеем № 77.
«Радиозавод совместно с образовательными учреждениями города запустил проект по обучению школьников навыкам разработки беспилотных летательных аппаратов. Инженеры предприятия помогут ребятам создать и испытать дроны с новыми возможностями», — заявили URA.RU на предприятии.
В лицее № 77 создали условия для проектирования беспилотников. Теперь там проходят обучающие мастер-классы и соревнования по техническому творчеству.
«Для „Полета“ участие в таком проекте — это не только возможность вырастить кадры со школьной скамьи, но и уникальная возможность для совершенствования своих изделий. Ребята будут разрабатывать современные дроны, которые мы будем испытывать с помощью комплексов „Сфера“», — отметил гендиректор завода Алексей Науменко.
Образовательная программа включает пять модулей. Школьники изучат теорию и практику управления дронами, примут участие в их создании. В образовательном процессе задействуют инженеров завода, которые имеют опыт педагогической деятельности.
Научно-производственный комплекс «Полета» успел наработать практику в сфере подобных проектов. На его базе функционирует детский технопарк «Полет-Кванториум», где дети осваивают навыки технического творчества. Это стало основой для будущей интеграции молодых специалистов в промышленные проекты предприятия.
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