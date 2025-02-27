Shot: ВС РФ отрезали все пути, по которым ВСУ доставляли резервы под Курском

Российские военные отрезали все пути, по которым ВСУ доставляли резервы в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«ВС РФ отрезали все пути, по которым врагу доставляли резервы», — говорится в сообщении. Авторы канала также отметили, что российским подразделениям удалось взять под огневой контроль трассу Суджа — Коренево и приблизиться к полному окружению вражеских сил в районе.
В регионе активное наступление ведут российские десантники из 119-го полка и 106-й дивизии. До смыкания так называемого Суджанского котла им осталось всего 3,5 километра, в результате чего до 4000 солдат ВСУ могут оказаться в окружении. Также сообщается, что в районе Суджи находится около 1000 единиц западной военной техники, которая активно уничтожается силами ВС РФ.
Ранее российские войска успешно взяли под контроль стратегически важную дорогу Юнаковка-Суджа, что значительно усложнило ситуацию для ВСУ в Курской области. Они понесли потери в живой силе и технике, поэтому готовятся к отступлению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.