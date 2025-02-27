Shot: ВС РФ отрезали все пути, по которым ВСУ доставляли резервы под Курском

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В окружении ВС РФ в Курской области могут оказаться до 4000 военных ВСУ
В окружении ВС РФ в Курской области могут оказаться до 4000 военных ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные отрезали все пути, по которым ВСУ доставляли резервы в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«ВС РФ отрезали все пути, по которым врагу доставляли резервы», — говорится в сообщении. Авторы канала также отметили, что российским подразделениям удалось взять под огневой контроль трассу Суджа — Коренево и приблизиться к полному окружению вражеских сил в районе.

В регионе активное наступление ведут российские десантники из 119-го полка и 106-й дивизии. До смыкания так называемого Суджанского котла им осталось всего 3,5 километра, в результате чего до 4000 солдат ВСУ могут оказаться в окружении. Также сообщается, что в районе Суджи находится около 1000 единиц западной военной техники, которая активно уничтожается силами ВС РФ. 

Ранее российские войска успешно взяли под контроль стратегически важную дорогу Юнаковка-Суджа, что значительно усложнило ситуацию для ВСУ в Курской области. Они понесли потери в живой силе и технике, поэтому готовятся к отступлению.

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Российские военные отрезали все пути, по которым ВСУ доставляли резервы в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «ВС РФ отрезали все пути, по которым врагу доставляли резервы», — говорится в сообщении. Авторы канала также отметили, что российским подразделениям удалось взять под огневой контроль трассу Суджа — Коренево и приблизиться к полному окружению вражеских сил в районе. В регионе активное наступление ведут российские десантники из 119-го полка и 106-й дивизии. До смыкания так называемого Суджанского котла им осталось всего 3,5 километра, в результате чего до 4000 солдат ВСУ могут оказаться в окружении. Также сообщается, что в районе Суджи находится около 1000 единиц западной военной техники, которая активно уничтожается силами ВС РФ.  Ранее российские войска успешно взяли под контроль стратегически важную дорогу Юнаковка-Суджа, что значительно усложнило ситуацию для ВСУ в Курской области. Они понесли потери в живой силе и технике, поэтому готовятся к отступлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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