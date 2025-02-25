ВСУ готовятся отступать, из машин боевиков образовалась «дорога смерти»: ситуация в Курской области

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области готовится к отступлению. По данным российских силовых структур, положение боевиков стало невыгодным из-за того, что российские войска взяли под контроль стратегически важную дорогу Юнаковка-Суджа. Ситуация в Курской области на 25 февраля — в материале URA.RU.
ВСУ готовятся покинуть регион
ВСУ готовится отступать из Курской области. Противник собирается покинуть регион из-за установления контроля российскими военными над дорогой Юнаковка-Суджа. Контролем. Успешно проведенная операция ВС РФ значительно усложнила ротацию боевиков в регионе.
Сообщается, что ВСУ несут большие потери живой силы при попытках ротации в в регионе. Ранее противник мог осуществлять ротацию своих военных подразделений в размере до батальона, что составляло около 500 человек. Однако в настоящее время ротация сил противника происходит на уровне роты, включающей до 100 человек, при этом фиксируются потери в размере 15-20 процентов.
Появилось видео «дороги смерти» около Суджи
ВСУ претерпели значительные потери в Курской области. На одной из дорог по направлению Суджа — Юнаковка находится более 300 единиц военной техники. Видео с «дорогой смерти» разместил telegram-канал центра «Рубикон».
Среди уничтоженной техники оказалось брошено достаточное количество бронетехники. Среди трофеев оказалась и техника западного образца.
Что произошло в регионе за сутки
ВС РФ достигло значительных успехов в отражении попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По информации Минобороны РФ, в результате наступательных действий российских подразделений были разгромлены многочисленные формирования ВСУ.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ», — сообщили представители Минобороны. Информацию об этом они разместили в telegram-канале ведомства.
Российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника, используя оперативно-тактическую и армейскую авиацию, а также артиллерию. Это привело к значительным потерям среди ВСУ, включая личный состав и боевую технику. Вражеские силы понесли неудачу в ряде населенных пунктов включая Бондаревку, Косицу, Лебедевку, Локню, Малую Локню, Мартыновку, Николаевку, Олешню, Старую Сорочину, Черкасское Поречное, Черкасскую Конопельку, а также в Басовке, Беловодах, Веселовке, Новеньком, Журавке и Юнаковке (Сумская область).
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