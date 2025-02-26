Возгорание квартиры случилось в доме на Набережном
В Сургуте загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. Спасатели вытащили из очага жильцов — мать с детьми, их сняли с балкона.
«Предварительно, возгорание случилось в квартире на втором этаже по проспекту Набережному. Женщину и двоих детей семи и девяти лет эвакуировали через окно на балконе», — сообщает sitv.
На месте происшествия работают сотрудники МСЧ, причину возгорания выяснят дознаватели. Оперативно получить комментарий в пресс-службе окружного ведомства не удалось.
Возгорание квартиры случилось в доме на Набережном
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