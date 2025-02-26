26 февраля 2025

В ХМАО спасатели вытащили с балкона горящей квартиры мать с детьми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание квартиры случилось в доме на Набережном
Возгорание квартиры случилось в доме на Набережном Фото:

В Сургуте загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. Спасатели вытащили из очага жильцов — мать с детьми, их сняли с балкона.

«Предварительно, возгорание случилось в квартире на втором этаже по проспекту Набережному. Женщину и двоих детей семи и девяти лет эвакуировали через окно на балконе», — сообщает sitv.

На месте происшествия работают сотрудники МСЧ, причину возгорания выяснят дознаватели. Оперативно получить комментарий в пресс-службе окружного ведомства не удалось.

Возгорание квартиры случилось в доме на Набережном
Возгорание квартиры случилось в доме на Набережном
Фото:

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В Сургуте загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. Спасатели вытащили из очага жильцов — мать с детьми, их сняли с балкона. «Предварительно, возгорание случилось в квартире на втором этаже по проспекту Набережному. Женщину и двоих детей семи и девяти лет эвакуировали через окно на балконе», — сообщает sitv. На месте происшествия работают сотрудники МСЧ, причину возгорания выяснят дознаватели. Оперативно получить комментарий в пресс-службе окружного ведомства не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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