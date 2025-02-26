26 февраля 2025

Екатеринбуржцы расхватали билеты на первый матч в «УГМК-Арене». Фото

Екатеринбуржцы за час разобрали бесплатные билеты на первый матч в «УГМК-Арене»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пока на «УГМК-Арене» смогло побывать ограниченное количество людей, но скоро площадка будет принимать екатеринбуржцев регулярно
Пока на «УГМК-Арене» смогло побывать ограниченное количество людей, но скоро площадка будет принимать екатеринбуржцев регулярно Фото:

Екатеринбуржцы разобрали бесплатные билеты на матч Молодежной хоккейной лиги «Автомобилист» — «Толпар» за час. Многие горожане остались без пригласительных на 28 февраля, передает корреспондент URA.RU.

«Уважаемые болельщики! Ограниченное количество приглашений на матч 28 февраля 2025 года закончилось», — указано в объявлении, которое появилось на входе в арену. Кассы открылись в 11:00, к обеду их уже не было. 

Люди занимали очередь у «УГМК-Арены» с девяти утра. До открытия касс вереница людей растянулась от улицы Степана Разина до Декабристов. Пригласительные планировали выдавать до 20:00 и с ограничением — не более двух билетов в одни руки.

ХК «Автомобилист» сыграет впервые на новой площадке 10 марта, билеты в продажу поступят за три дня до матча. 26 февраля уральцы провели последнюю игру в КРК «Уралец», это был 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиги.

Такое объявление появилось на дверях касс
Такое объявление появилось на дверях касс
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы разобрали бесплатные билеты на матч Молодежной хоккейной лиги «Автомобилист» — «Толпар» за час. Многие горожане остались без пригласительных на 28 февраля, передает корреспондент URA.RU. « Уважаемые болельщики! Ограниченное количество приглашений на матч 28 февраля 2025 года закончилось» , — указано в объявлении, которое появилось на входе в арену. Кассы открылись в 11:00, к обеду их уже не было.  Люди занимали очередь у « УГМК-Арены» с девяти утра. До открытия касс вереница людей растянулась от улицы Степана Разина до Декабристов. Пригласительные планировали выдавать до 20:00 и с ограничением — не более двух билетов в одни руки. ХК «Автомобилист» сыграет впервые на новой площадке 10 марта, билеты в продажу поступят за три дня до матча. 26 февраля уральцы провели последнюю игру в КРК «Уралец», это был 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...