Екатеринбуржцы разобрали бесплатные билеты на матч Молодежной хоккейной лиги «Автомобилист» — «Толпар» за час. Многие горожане остались без пригласительных на 28 февраля, передает корреспондент URA.RU.
«Уважаемые болельщики! Ограниченное количество приглашений на матч 28 февраля 2025 года закончилось», — указано в объявлении, которое появилось на входе в арену. Кассы открылись в 11:00, к обеду их уже не было.
Люди занимали очередь у «УГМК-Арены» с девяти утра. До открытия касс вереница людей растянулась от улицы Степана Разина до Декабристов. Пригласительные планировали выдавать до 20:00 и с ограничением — не более двух билетов в одни руки.
ХК «Автомобилист» сыграет впервые на новой площадке 10 марта, билеты в продажу поступят за три дня до матча. 26 февраля уральцы провели последнюю игру в КРК «Уралец», это был 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиги.
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