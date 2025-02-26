Выборы в челябинское заксобрание пройдут по-новому

27 февраля 2025 в 12:23 Размер текста - 17 +

Депутаты приняли новый закон о выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты регионального парламента внесли изменения в закон о выборах в заксобрание Челябинской области. Как сообщает корреспондент URA.RU, на выборах отменят территориальные группы кандидатов. По единому избирательному округу партии выдвинут по одному общерегиональному списку кандидатов. «При выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по единому избирательному округу, указанный список кандидатов будет общим, то есть он не будет разбиваться на общерегиональную часть и территориальные группы. При этом общее число кандидатов, включенных в список, не может быть менее числа распределяемых депутатских мандатов, и не может превышать это число более чем в 2,5 раза», — сообщил докладчик по вопросу первый вице-спикер ЗСО Денис Моисеев. Законопроект разработали депутаты Алексей Беседин, Олег Гербер, Михаил Махов и Денис Моисеев. Авторы законопроекта считают, что общий список кандидатов позволит малочисленным партиям реализовать свое право на участие в выборах и обеспечить представительство отдельных групп избирателей в заксобрании. При этом партии смогут по своему усмотрению закреплять за депутатами, избранными по списку, избирательные округа, за которые те будут отвечать. Раньше на выборах партии представляли два списка кандидатов, при этом если общерегиональный список был общим, то по тергруппам он отличался в каждом из избирательных округов. Это делало систему подсчета, кто из кандидатов проходит в заксобрание, более сложной. В общей сложности по партийным спискам будет избрано 30 из 60 депутатов заксобрания. Законопроект был внесен в повестку незадолго до начала сессии, состоявшейся 27 февраля. Против законопроекта проголосовала фракция эсеров. Лидер фракции эсеров Василий Швецов заявил, что депутаты этой партии были избраны именно по территориальным группам. Фракция КПРФ воздержалась от голосования. Выборы в ЗСО состоятся 14 сентября. Внесение изменений в закон в феврале позволит своевременно провести все предвыборные процедуры, в том числе праймериз «Единой России», выдвижение кандидатов на которые начнется уже в марте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты регионального парламента внесли изменения в закон о выборах в заксобрание Челябинской области. Как сообщает корреспондент URA.RU, на выборах отменят территориальные группы кандидатов. По единому избирательному округу партии выдвинут по одному общерегиональному списку кандидатов. «При выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по единому избирательному округу, указанный список кандидатов будет общим, то есть он не будет разбиваться на общерегиональную часть и территориальные группы. При этом общее число кандидатов, включенных в список, не может быть менее числа распределяемых депутатских мандатов, и не может превышать это число более чем в 2,5 раза», — сообщил докладчик по вопросу первый вице-спикер ЗСО Денис Моисеев. Законопроект разработали депутаты Алексей Беседин, Олег Гербер, Михаил Махов и Денис Моисеев. Авторы законопроекта считают, что общий список кандидатов позволит малочисленным партиям реализовать свое право на участие в выборах и обеспечить представительство отдельных групп избирателей в заксобрании. При этом партии смогут по своему усмотрению закреплять за депутатами, избранными по списку, избирательные округа, за которые те будут отвечать. Раньше на выборах партии представляли два списка кандидатов, при этом если общерегиональный список был общим, то по тергруппам он отличался в каждом из избирательных округов. Это делало систему подсчета, кто из кандидатов проходит в заксобрание, более сложной. В общей сложности по партийным спискам будет избрано 30 из 60 депутатов заксобрания. Законопроект был внесен в повестку незадолго до начала сессии, состоявшейся 27 февраля. Против законопроекта проголосовала фракция эсеров. Лидер фракции эсеров Василий Швецов заявил, что депутаты этой партии были избраны именно по территориальным группам. Фракция КПРФ воздержалась от голосования. Выборы в ЗСО состоятся 14 сентября. Внесение изменений в закон в феврале позволит своевременно провести все предвыборные процедуры, в том числе праймериз «Единой России», выдвижение кандидатов на которые начнется уже в марте.