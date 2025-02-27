Бывший вице-премьер Пермского края Лопаева получила отсрочку наказания

Бывшая чиновница обрадовалась решению суда
В Перми суд отсрочил наказание бывшему вице-премьеру Пермского каря Елене Лопаевой. Экс-чиновница просила дать отсрочку, пока ее сыну не исполнится 14 лет.
«Суд встал на сторону Лопаевой и дал ей отсрочку. Услышав решение, Елена запрыгала и сказала: „Мы победили!“», — пишет 59.ru.
Ранее Лопаеву признали виновной в хищении 68 миллионов рублей из фонда «Содействие — XXI век». Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также бывшую чиновницу обязали заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
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