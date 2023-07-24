В деле о хищении 67,7 млн из пермского фонда вскрылись схемы с наличными

Пермский предприниматель обналичивал деньги для экс-директора фонда «Содействие 21 век»

25 июля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Предприниматель снимал деньги со счета и отдавал часть наличных Фото: Денис Моргунов © URA.RU В суде по уголовному делу о хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век» раскрыли схемы с деньгами, которые пермский предприниматель передавал экс-руководителю фонда «Содействие 21 век» Елене Найдановой. Сергей Килин заключил с фондом и администрацией губернатора шесть контрактов на проведение мероприятий в Пермском крае. «После того, как на счет ИП поступали деньги из фонда, я переводил их на личный счет, а затем снимал деньги, часть их которых впоследствии передавал директору фонда Найдановой», — передает корреспондент URA.RU слова Килина озвученные во время допроса, проведенного на стадии предварительного следствия. В зале суда Килин сообщил, что прошло слишком много времени, из-за чего он не смог назвать точных сумм, которые передавал Найдановой. Деньги предприниматель всегда передавал в кабинете экс-директора фонда и только наличными. В ходе заседания также выяснилось, что четыре из шести контрактов, которые фонд заключал с ИП Килиным были подписаны в один день — 28 февраля 2018 года. Все они имеют поочередные порядковые номера. Обвиняемыми по делу о хищении 67,7 млн рублей проходят бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева. Следствие считает, что они присваивали деньги путем заключения фиктивных договоров на проведение мероприятий в регионе. Подсудимая Найданова объявлена в розыск после того, как стало известно, что она сбежала из страны. Рассмотрение дела Лопаевой продолжается отдельно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В суде по уголовному делу о хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век» раскрыли схемы с деньгами, которые пермский предприниматель передавал экс-руководителю фонда «Содействие 21 век» Елене Найдановой. Сергей Килин заключил с фондом и администрацией губернатора шесть контрактов на проведение мероприятий в Пермском крае. «После того, как на счет ИП поступали деньги из фонда, я переводил их на личный счет, а затем снимал деньги, часть их которых впоследствии передавал директору фонда Найдановой», — передает корреспондент URA.RU слова Килина озвученные во время допроса, проведенного на стадии предварительного следствия. В зале суда Килин сообщил, что прошло слишком много времени, из-за чего он не смог назвать точных сумм, которые передавал Найдановой. Деньги предприниматель всегда передавал в кабинете экс-директора фонда и только наличными. В ходе заседания также выяснилось, что четыре из шести контрактов, которые фонд заключал с ИП Килиным были подписаны в один день — 28 февраля 2018 года. Все они имеют поочередные порядковые номера. Обвиняемыми по делу о хищении 67,7 млн рублей проходят бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева. Следствие считает, что они присваивали деньги путем заключения фиктивных договоров на проведение мероприятий в регионе. Подсудимая Найданова объявлена в розыск после того, как стало известно, что она сбежала из страны. Рассмотрение дела Лопаевой продолжается отдельно.