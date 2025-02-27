Пермяк одним ударом убил соседа, который громко хлопнул дверью

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Убийца нанес один удар кулаком в живот
Убийца нанес один удар кулаком в живот Фото:

Житель Березников Пермского края убил соседа по комнате одним ударом за то, что тот громко хлопнул дверью, когда заходил в комнату. Березниковский городской суд вынес ему приговор и отправил в колонию.

«Оба мужчины проживали в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Летом 2024 года между постояльцами произошел конфликт из-за того, что один из них новью вернулся в комнату и громко хлопнул дверью. Второго жильца это разозлило и в ходе конфликта он один раз ударил соседа кулаком в живот. Спустя сутки мужчина скончался», — уточнили в пресс-службе суда.

В отношении 65-летнего пермяка, который нанес удар, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на семь лет.

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Житель Березников Пермского края убил соседа по комнате одним ударом за то, что тот громко хлопнул дверью, когда заходил в комнату. Березниковский городской суд вынес ему приговор и отправил в колонию. «Оба мужчины проживали в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Летом 2024 года между постояльцами произошел конфликт из-за того, что один из них новью вернулся в комнату и громко хлопнул дверью. Второго жильца это разозлило и в ходе конфликта он один раз ударил соседа кулаком в живот. Спустя сутки мужчина скончался», — уточнили в пресс-службе суда. В отношении 65-летнего пермяка, который нанес удар, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на семь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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