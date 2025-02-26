26 февраля 2025

Прокурор ХМАО раскритиковал полицейских за рост преступности

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор ХМАО раскритиковал правоохранителей за резкий рост преступности
Прокурор ХМАО раскритиковал правоохранителей за резкий рост преступности Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин раскритиковал работу правоохранительных органов региона на заседании окружной думы. Он заявил, что впервые за последние 10 лет в Югре зафиксирован резкий рост преступности и снижение раскрываемости.

«Мы поэтапно координировали работу правоохранительного блока, внедряли в практику новые механизмы противодействия криминалу, однако реализованные меры к достижению желаемых результатов не привели. Причины сложившейся ситуации кроются в упущениях при осуществлении процессуального контроля в системе органов внутренних дел и связаны с промедлением при возбуждении уголовных дел, их ненадлежащем расследовании, преждевременным приостановлением следствия», — прокомментировал Ботвинкин.

Прокурор сделал акцент на киберпреступлениях, доля которых достигла 54% от общего числа правонарушений. При этом раскрываемость таких дел составила менее 25%, а ущерб от них превысил 3 млрд рублей, из которых компенсировано лишь 1%. «Нами активизирована исковая работа по взысканию похищенных денежных средств с посредников преступлений, созданы прецеденты признания кредитных договоров, заключенных с пожилыми людьми под влиянием злоумышленников, недействительными. Будем совершенствовать эту работу», — заключил прокурор.

Ранее URA.RU писало, что на итоговой коллегии Ботвинкин уже критиковал УМВД региона за неэффективность. Несмотря на внедрение новых механизмов противодействия преступности, меры не привели к улучшению ситуации. Тогда источник в силовых структурах заверил, что «рост преступности» на самом деле связан с изменением подхода к регистрации преступлений.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин раскритиковал работу правоохранительных органов региона на заседании окружной думы. Он заявил, что впервые за последние 10 лет в Югре зафиксирован резкий рост преступности и снижение раскрываемости. «Мы поэтапно координировали работу правоохранительного блока, внедряли в практику новые механизмы противодействия криминалу, однако реализованные меры к достижению желаемых результатов не привели. Причины сложившейся ситуации кроются в упущениях при осуществлении процессуального контроля в системе органов внутренних дел и связаны с промедлением при возбуждении уголовных дел, их ненадлежащем расследовании, преждевременным приостановлением следствия», — прокомментировал Ботвинкин. Прокурор сделал акцент на киберпреступлениях, доля которых достигла 54% от общего числа правонарушений. При этом раскрываемость таких дел составила менее 25%, а ущерб от них превысил 3 млрд рублей, из которых компенсировано лишь 1%. «Нами активизирована исковая работа по взысканию похищенных денежных средств с посредников преступлений, созданы прецеденты признания кредитных договоров, заключенных с пожилыми людьми под влиянием злоумышленников, недействительными. Будем совершенствовать эту работу», — заключил прокурор. Ранее URA.RU писало, что на итоговой коллегии Ботвинкин уже критиковал УМВД региона за неэффективность. Несмотря на внедрение новых механизмов противодействия преступности, меры не привели к улучшению ситуации. Тогда источник в силовых структурах заверил, что «рост преступности» на самом деле связан с изменением подхода к регистрации преступлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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