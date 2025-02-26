Прокурор ХМАО раскритиковал полицейских за рост преступности

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин раскритиковал работу правоохранительных органов региона на заседании окружной думы. Он заявил, что впервые за последние 10 лет в Югре зафиксирован резкий рост преступности и снижение раскрываемости.
«Мы поэтапно координировали работу правоохранительного блока, внедряли в практику новые механизмы противодействия криминалу, однако реализованные меры к достижению желаемых результатов не привели. Причины сложившейся ситуации кроются в упущениях при осуществлении процессуального контроля в системе органов внутренних дел и связаны с промедлением при возбуждении уголовных дел, их ненадлежащем расследовании, преждевременным приостановлением следствия», — прокомментировал Ботвинкин.
Прокурор сделал акцент на киберпреступлениях, доля которых достигла 54% от общего числа правонарушений. При этом раскрываемость таких дел составила менее 25%, а ущерб от них превысил 3 млрд рублей, из которых компенсировано лишь 1%. «Нами активизирована исковая работа по взысканию похищенных денежных средств с посредников преступлений, созданы прецеденты признания кредитных договоров, заключенных с пожилыми людьми под влиянием злоумышленников, недействительными. Будем совершенствовать эту работу», — заключил прокурор.
Ранее URA.RU писало, что на итоговой коллегии Ботвинкин уже критиковал УМВД региона за неэффективность. Несмотря на внедрение новых механизмов противодействия преступности, меры не привели к улучшению ситуации. Тогда источник в силовых структурах заверил, что «рост преступности» на самом деле связан с изменением подхода к регистрации преступлений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!