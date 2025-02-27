Свердловчанин, толкнувший подругу под машину, попал в колонию

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Михаил Дихтярь уже не в первый раз попал на скамью подсудимых
Михаил Дихтярь уже не в первый раз попал на скамью подсудимых Фото:

Первоуральский городской суд (Свердловская область) приговорил к 9,5 годам колонии Михаила Дихтяря, обвиненного в убийстве 30-летней Светланы Маминой, которую он толкнул под машину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

«Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован сторонами в вышестоящей инстанции», — добавили в суде. Дело рассматривалось с участием присяжных.

Трагедия произошла в ноябре 2015 года. По версии следствия, Дихтярь, поругавшись с Маминой толкнул ее на трассе под машину. Она скончалась на месте происшествия, рассказали URA.RU в свердловской прокуратуре.

На скамью подсудимых Дихтярь попал уже в четвертый раз. В 2022-м его приговорили к двум годам ограничения свободы. Правда, из-за истечения срока давности его освободили от наказания. Затем обвинение ужесточили, Дихтярю вменили — «Убийство». После этого он получил оправдательный приговор. Затем его отменили, а Дихтярю назначили 12 лет лишения свободы.

Михаил Дихтярь
Михаил Дихтярь
Фото:

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Первоуральский городской суд (Свердловская область) приговорил к 9,5 годам колонии Михаила Дихтяря, обвиненного в убийстве 30-летней Светланы Маминой, которую он толкнул под машину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован сторонами в вышестоящей инстанции», — добавили в суде. Дело рассматривалось с участием присяжных. Трагедия произошла в ноябре 2015 года. По версии следствия, Дихтярь, поругавшись с Маминой толкнул ее на трассе под машину. Она скончалась на месте происшествия, рассказали URA.RU в свердловской прокуратуре. На скамью подсудимых Дихтярь попал уже в четвертый раз. В 2022-м его приговорили к двум годам ограничения свободы. Правда, из-за истечения срока давности его освободили от наказания. Затем обвинение ужесточили, Дихтярю вменили — «Убийство». После этого он получил оправдательный приговор. Затем его отменили, а Дихтярю назначили 12 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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