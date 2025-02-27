Свердловчанин, толкнувший подругу под машину, попал в колонию

27 февраля 2025 в 14:20 Размер текста - 17 +

Михаил Дихтярь уже не в первый раз попал на скамью подсудимых Фото: Первоуральский горсуд Первоуральский городской суд (Свердловская область) приговорил к 9,5 годам колонии Михаила Дихтяря, обвиненного в убийстве 30-летней Светланы Маминой, которую он толкнул под машину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован сторонами в вышестоящей инстанции», — добавили в суде. Дело рассматривалось с участием присяжных. Трагедия произошла в ноябре 2015 года. По версии следствия, Дихтярь, поругавшись с Маминой толкнул ее на трассе под машину. Она скончалась на месте происшествия, рассказали URA.RU в свердловской прокуратуре. На скамью подсудимых Дихтярь попал уже в четвертый раз. В 2022-м его приговорили к двум годам ограничения свободы. Правда, из-за истечения срока давности его освободили от наказания. Затем обвинение ужесточили, Дихтярю вменили — «Убийство». После этого он получил оправдательный приговор. Затем его отменили, а Дихтярю назначили 12 лет лишения свободы. Михаил Дихтярь Фото: предоставлено свердловской прокуратурой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первоуральский городской суд (Свердловская область) приговорил к 9,5 годам колонии Михаила Дихтяря, обвиненного в убийстве 30-летней Светланы Маминой, которую он толкнул под машину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован сторонами в вышестоящей инстанции», — добавили в суде. Дело рассматривалось с участием присяжных. Трагедия произошла в ноябре 2015 года. По версии следствия, Дихтярь, поругавшись с Маминой толкнул ее на трассе под машину. Она скончалась на месте происшествия, рассказали URA.RU в свердловской прокуратуре. На скамью подсудимых Дихтярь попал уже в четвертый раз. В 2022-м его приговорили к двум годам ограничения свободы. Правда, из-за истечения срока давности его освободили от наказания. Затем обвинение ужесточили, Дихтярю вменили — «Убийство». После этого он получил оправдательный приговор. Затем его отменили, а Дихтярю назначили 12 лет лишения свободы.