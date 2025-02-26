Прокуратура ХМАО добилась увольнения 13 чиновников за утрату доверия

Прокуратура ХМАО по итогам 2024 года добилась увольнения 13 чиновников по причине утраты доверия. Кроме того, прокуроры выявили 150 конфликтов интересов среди госслужащих. Эти данные озвучил глава ведомства Евгений Ботвинкин на отчетном заседании перед губернатором Русланом Кухаруком и депутатами окружной думы.
«По материалам прокурорских проверок возбуждено 49 уголовных дел, а всего правоохранительные органы зарегистрировали 349 преступлений, включая 210 фактов взяточничества. Предъявлено 52 иска на общую сумму 144 млн рублей», — заявил Ботвинкин.
Прокурор отметил, что приоритетными на этот год останутся вопросы пресечения правонарушений при расходовании бюджетных средств. А также возмещение ущерба, причиненного коррупцией.
Ранее URA.RU писало, что Ботвинкин раскритиковал полицейских за резкий рост преступности и низкую раскрываемость преступлений в регионе. Особый акцент он сделал на киберпреступлениях, доля которых составляют большую часть от общего количества.
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