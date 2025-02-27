В Кургане начнут проектировать новый мост в сторону Заозерного

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В Кургане построят «новый» Чеховский мост
В Кургане построят «новый» Чеховский мост Фото:

В Кургане в ближайшее время начнется проектирование нового моста, который соединит город с микрорайоном Заозерное. Строительство моста через Транссиб стартует уже в следующем году. Об этом сообщил курганский губернатор Вадим Шумков у себя в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«В ближайшее время планируем заключить контракт на проектирование нового моста через Транссиб. Стройку планируем начать уже в следующем году», — указано в посте Шумкова. Параллельно с этим будет расширена улица Мостостроителей в районе Заозерного для улучшения транспортной доступности.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начнут планировать строительство автомобильной дороги с эстакадной частью (мостом), которая будет дублером шоссе Тюнина. Проект предусматривает сооружение дороги от моста через реку Тобол по ул. Бурова-Петрова до пересечения с шоссе Тюнина в точке, не подверженной затоплению и подтоплению.

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В Кургане в ближайшее время начнется проектирование нового моста, который соединит город с микрорайоном Заозерное. Строительство моста через Транссиб стартует уже в следующем году. Об этом сообщил курганский губернатор Вадим Шумков у себя в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «В ближайшее время планируем заключить контракт на проектирование нового моста через Транссиб. Стройку планируем начать уже в следующем году», — указано в посте Шумкова. Параллельно с этим будет расширена улица Мостостроителей в районе Заозерного для улучшения транспортной доступности. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начнут планировать строительство автомобильной дороги с эстакадной частью (мостом), которая будет дублером шоссе Тюнина. Проект предусматривает сооружение дороги от моста через реку Тобол по ул. Бурова-Петрова до пересечения с шоссе Тюнина в точке, не подверженной затоплению и подтоплению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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