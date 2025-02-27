В Челябинской области сотрудниками регионального управления ФСБ задержан сторонник террористической организации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в интернете он призывал к терактам и убийству представителей власти.
«Установлено, что мужчина, являясь крайним сторонником запрещенной на территории России террористической организации, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил в публичном доступе информационные материалы, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ. Он может быть причастен к иным фактам противоправной деятельности. Расследование продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!