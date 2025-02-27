В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали сторонника террористов. Видео

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ФСБ отследила сторонника террористов вплоть до его дома
ФСБ отследила сторонника террористов вплоть до его дома Фото:

В Челябинской области сотрудниками регионального управления ФСБ задержан сторонник террористической организации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в интернете он призывал к терактам и убийству представителей власти.

«Установлено, что мужчина, являясь крайним сторонником запрещенной на территории России террористической организации, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил в публичном доступе информационные материалы, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ. Он может быть причастен к иным фактам противоправной деятельности. Расследование продолжается.

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В Челябинской области сотрудниками регионального управления ФСБ задержан сторонник террористической организации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в интернете он призывал к терактам и убийству представителей власти. «Установлено, что мужчина, являясь крайним сторонником запрещенной на территории России террористической организации, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил в публичном доступе информационные материалы, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ. Он может быть причастен к иным фактам противоправной деятельности. Расследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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