Холдинг челябинского золотодобытчика займет на фондовом рынке 100 млн долларов

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») челябинского золотодобытчика Константина Струкова займет на фондовом рынке 100 млн долларов. Как сообщила пресс-служба «ЮГК», средства будут использованы на рефинансирование выпуска бондов в юанях.
«Группа компаний увеличила объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-04 до не менее 100 млн долларов. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО „Соврудник“», — уточнили URA.RU в офисе «ЮГК».
Компания 27 февраля собирает заявки на бонды. Сделка будет закрыта в 19 часов по уральскому времени. Приобрести облигации смогут даже неквалифицированные инвесторы, прошедшие шестой тест. Бумаги имеют фиксированный доход и купонный период 30 дней.
«Привлеченные средства пойдут на финансирование текущей операционной деятельности и рефинансирование своих обязательств. В апреле подходит к концу срок обращения нашего второго выпуска юаневых облигаций на сумму в 600 млн», — рассказали в «ЮГК».
Локальные облигации номинированы в долларах, но расчеты будут вестись в рублях по официальному курсу Банка России. Компания предложила инвесторам купоны не выше 11% годовых. В холдинге отметили, что класс квазивалютных облигаций выглядит привлекательно для локального инвестора, учитывая недавнее укрепление рубля и ожидаемую тенденцию к его ослаблению на среднесрочном горизонте.
Кроме названных, в обращении имеется выпуск облигаций размером в 10 млрд рублей, который будет погашен в октябре. В декабре 2024 года агентство «АКРА» повысило рейтинг холдинга и его облигаций до уровня АA(RU) со стабильным прогнозом. Его аналог ruAA также присвоен агентством «Эксперт РА».
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