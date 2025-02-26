26 февраля 2025

В состав комиссий тюменской гордумы вошел новый замглавы Юрий Вавакин

© Служба новостей «URA.RU»
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В двух думских комиссиях произошли перестановки
В двух думских комиссиях произошли перестановки Фото:

Новый заместитель главы города Юрий Вавакин вошел в состав двух постоянных комиссий в тюменской городской думе. Директора департамента Иванова вывели из состава комиссии по экономическому развитию и бюджету, куда вошел Вавакин. Информацию передал корреспондент URA.RU из зала заседаний парламента.

«Ввести в состав комиссии по социальному развитию, по экономическому развитию и бюджету Юрия Вавакина. Вывести из состава комиссии по экономическому развитию и бюджету Дмитрия Иванова», — передает слова вице-спикера гордумы Дмитрия Осипова корреспондент URA.RU.

Дмитрий Иванов — заместитель главы Максима Афанасьева, директор городского департамента земельных отношений и градостроительства. По данным анонимных источников URA.RU из городской администрации, у Иванова была большая нагрузка из-за реализации программы КРТ и участие в комиссии ее увеличивало. 

Юрий Вавакин назначен заместителем главы Тюмени в январе. Ранее он работал в администрации Тобольска. 

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Новый заместитель главы города Юрий Вавакин вошел в состав двух постоянных комиссий в тюменской городской думе. Директора департамента Иванова вывели из состава комиссии по экономическому развитию и бюджету, куда вошел Вавакин. Информацию передал корреспондент URA.RU из зала заседаний парламента. «Ввести в состав комиссии по социальному развитию, по экономическому развитию и бюджету Юрия Вавакина. Вывести из состава комиссии по экономическому развитию и бюджету Дмитрия Иванова», — передает слова вице-спикера гордумы Дмитрия Осипова корреспондент URA.RU. Дмитрий Иванов — заместитель главы Максима Афанасьева, директор городского департамента земельных отношений и градостроительства. По данным анонимных источников URA.RU из городской администрации, у Иванова была большая нагрузка из-за реализации программы КРТ и участие в комиссии ее увеличивало.  Юрий Вавакин назначен заместителем главы Тюмени в январе. Ранее он работал в администрации Тобольска. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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