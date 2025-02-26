В состав комиссий тюменской гордумы вошел новый замглавы Юрий Вавакин

Новый заместитель главы города Юрий Вавакин вошел в состав двух постоянных комиссий в тюменской городской думе. Директора департамента Иванова вывели из состава комиссии по экономическому развитию и бюджету, куда вошел Вавакин. Информацию передал корреспондент URA.RU из зала заседаний парламента.
«Ввести в состав комиссии по социальному развитию, по экономическому развитию и бюджету Юрия Вавакина. Вывести из состава комиссии по экономическому развитию и бюджету Дмитрия Иванова», — передает слова вице-спикера гордумы Дмитрия Осипова корреспондент URA.RU.
Дмитрий Иванов — заместитель главы Максима Афанасьева, директор городского департамента земельных отношений и градостроительства. По данным анонимных источников URA.RU из городской администрации, у Иванова была большая нагрузка из-за реализации программы КРТ и участие в комиссии ее увеличивало.
Юрий Вавакин назначен заместителем главы Тюмени в январе. Ранее он работал в администрации Тобольска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!