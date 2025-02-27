27 февраля 2025

Пермяков зовут на стройку склада Wildberries за зарплату в 250 тысяч

Wildberries ищет руководителя строительства в Перми логистического центра
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник строительства логистического центра будет получать от 250 тысяч рублей
Начальник строительства логистического центра будет получать от 250 тысяч рублей Фото:

Компания Wildberries ищет руководителя строительства своего логистического центра около Перми. За работу обещают платить 250 000 рублей на руки в месяц. Об этом свидетельствуют данные на сайте онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«Обязанности: своевременное выполнение графиков производства работ, соблюдение технологий и качества, ведение журналов, проверка отчетов, подготовка тендерной документации. Преимуществом будет являться опыт в строительстве заводов, промышленной инфраструктуры, складов. Оплата труда — от 250 тысяч рублей в месяц», — говорится в описании вакансии.

Рассматривают кандидатов с общим стажем работы в строительстве не менее 8 лет. Соискатель должен иметь развитые навыки тайм-менеджмента, управление коллективом, хорошие коммуникативные навыки, обладать умением работать с проектной документацией и читать чертежи.

Ранее URA.RU сообщала, что проекту нового логистического центра Wildberries в деревне Устиново Пермского округа присвоили статус приоритетного инвестиционного. Компания планирует выделить на его строительство 8,5 млрд рублей. 

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Компания Wildberries ищет руководителя строительства своего логистического центра около Перми. За работу обещают платить 250 000 рублей на руки в месяц. Об этом свидетельствуют данные на сайте онлайн-рекрутинга HeadHunter. «Обязанности: своевременное выполнение графиков производства работ, соблюдение технологий и качества, ведение журналов, проверка отчетов, подготовка тендерной документации. Преимуществом будет являться опыт в строительстве заводов, промышленной инфраструктуры, складов. Оплата труда — от 250 тысяч рублей в месяц», — говорится в описании вакансии. Рассматривают кандидатов с общим стажем работы в строительстве не менее 8 лет. Соискатель должен иметь развитые навыки тайм-менеджмента, управление коллективом, хорошие коммуникативные навыки, обладать умением работать с проектной документацией и читать чертежи. Ранее URA.RU сообщала, что проекту нового логистического центра Wildberries в деревне Устиново Пермского округа присвоили статус приоритетного инвестиционного. Компания планирует выделить на его строительство 8,5 млрд рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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