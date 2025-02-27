Пермяков зовут на стройку склада Wildberries за зарплату в 250 тысяч

Компания Wildberries ищет руководителя строительства своего логистического центра около Перми. За работу обещают платить 250 000 рублей на руки в месяц. Об этом свидетельствуют данные на сайте онлайн-рекрутинга HeadHunter.
«Обязанности: своевременное выполнение графиков производства работ, соблюдение технологий и качества, ведение журналов, проверка отчетов, подготовка тендерной документации. Преимуществом будет являться опыт в строительстве заводов, промышленной инфраструктуры, складов. Оплата труда — от 250 тысяч рублей в месяц», — говорится в описании вакансии.
Рассматривают кандидатов с общим стажем работы в строительстве не менее 8 лет. Соискатель должен иметь развитые навыки тайм-менеджмента, управление коллективом, хорошие коммуникативные навыки, обладать умением работать с проектной документацией и читать чертежи.
Ранее URA.RU сообщала, что проекту нового логистического центра Wildberries в деревне Устиново Пермского округа присвоили статус приоритетного инвестиционного. Компания планирует выделить на его строительство 8,5 млрд рублей.
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