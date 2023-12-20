Проект логистического центра «Вайлдбериз» под Пермью стал приоритетным

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Строительство планируют завершить в 2027 году Фото:

Проекту нового логистического центра «Вайлдбериз» в деревне Устиново (Пермский край) присвоили статус «приоритетного инвестиционного». Компания планирует выделить на его строительство 8,5 млрд рублей.

«20 декабря члены краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата присвоили проекту строительства логистического комплекса „Вайлдберриз“ в деревне Устиново статус „приоритетный инвестиционный“ (ПИП). „Вайлдберриз“ вложит в возведение объекта 8,5 млрд рублей. Строительство обещают завершить в 2027 году», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Уточняется, что площадь нового логистического центра — 170 тысяч квадратных метров. Он будет заниматься разгрузкой и складированием товаров, а также обработкой заказов. Соглашение о его строительстве директор «Вайлдбериз» Татьяна Бакальчук и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали в ноябре 2023 года. Приоритетным инвестиционным проектам предоставляют землю в аренду за 1 рубль, но в случае с «Вайлдбериз» этого не потребуется, так как земля возле Нестюковскго тракта принадлежит компании.

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Проекту нового логистического центра «Вайлдбериз» в деревне Устиново (Пермский край) присвоили статус «приоритетного инвестиционного». Компания планирует выделить на его строительство 8,5 млрд рублей. «20 декабря члены краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата присвоили проекту строительства логистического комплекса „Вайлдберриз“ в деревне Устиново статус „приоритетный инвестиционный“ (ПИП). „Вайлдберриз“ вложит в возведение объекта 8,5 млрд рублей. Строительство обещают завершить в 2027 году», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Уточняется, что площадь нового логистического центра — 170 тысяч квадратных метров. Он будет заниматься разгрузкой и складированием товаров, а также обработкой заказов. Соглашение о его строительстве директор «Вайлдбериз» Татьяна Бакальчук и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали в ноябре 2023 года. Приоритетным инвестиционным проектам предоставляют землю в аренду за 1 рубль, но в случае с «Вайлдбериз» этого не потребуется, так как земля возле Нестюковскго тракта принадлежит компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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