Сотрудники СБУ ликвидированы в Запорожье ударами ВС РФ

В результате двух ударов, нанесенных по закрытому комплексу зданий Службы безопасности Украины (СБУ), в городе Запорожье уничтожены около 10 сотрудников спецслужбы, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева. Удары были нанесены ударными дронами.
«Первый удар был нанесен в конце января по основному административному зданию УСБУ по Запорожской области (город Запорожье — прим. URA.RU). Здание ... было поражено… После удара приехало несколько машин скорой помощи, а сотрудники МЧС пытались найти выживших сотрудников СБУ», — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Он добавил, что дрон, влетевший на четвертый этаж здания, привел к пожару.
Координатор также сообщил, что второй удар был нанесен через несколько дней по внутреннему двору управления, в район гаража. Этот удар привел к многочисленным тяжелым ранениям среди персонала и детонации нескольких автомобилей. Видеоматериалы, предоставленные Лебедевым, позволяют наблюдать моменты ударов по зданиям комплекса.
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