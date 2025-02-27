Сотрудники СБУ ликвидированы в Запорожье ударами ВС РФ

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ВС РФ ликвидировали сотрудников СБУ в Запорожье
ВС РФ ликвидировали сотрудников СБУ в Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате двух ударов, нанесенных по закрытому комплексу зданий Службы безопасности Украины (СБУ), в городе Запорожье уничтожены около 10 сотрудников спецслужбы, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева. Удары были нанесены ударными дронами.

«Первый удар был нанесен в конце января по основному административному зданию УСБУ по Запорожской области (город Запорожье — прим. URA.RU). Здание ... было поражено… После удара приехало несколько машин скорой помощи, а сотрудники МЧС пытались найти выживших сотрудников СБУ», — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Он добавил, что дрон, влетевший на четвертый этаж здания, привел к пожару.

Координатор также сообщил, что второй удар был нанесен через несколько дней по внутреннему двору управления, в район гаража. Этот удар привел к многочисленным тяжелым ранениям среди персонала и детонации нескольких автомобилей. Видеоматериалы, предоставленные Лебедевым, позволяют наблюдать моменты ударов по зданиям комплекса.

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В результате двух ударов, нанесенных по закрытому комплексу зданий Службы безопасности Украины (СБУ), в городе Запорожье уничтожены около 10 сотрудников спецслужбы, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева. Удары были нанесены ударными дронами. «Первый удар был нанесен в конце января по основному административному зданию УСБУ по Запорожской области (город Запорожье — прим. URA.RU). Здание ... было поражено… После удара приехало несколько машин скорой помощи, а сотрудники МЧС пытались найти выживших сотрудников СБУ», — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Он добавил, что дрон, влетевший на четвертый этаж здания, привел к пожару. Координатор также сообщил, что второй удар был нанесен через несколько дней по внутреннему двору управления, в район гаража. Этот удар привел к многочисленным тяжелым ранениям среди персонала и детонации нескольких автомобилей. Видеоматериалы, предоставленные Лебедевым, позволяют наблюдать моменты ударов по зданиям комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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