Более миллиона человек увидят международный турнир по баскетболу в Челябинске

Более миллиона человек в России станут зрителями международного турнира по баскетболу 3х3 на Кубок губернатора Челябинской области, в котором встретятся звезды мирового баскетбола из Испании, Сербии, Хорватии, Ирана, Китая и Габона. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба оргкомитета турнира.
«Звезды мирового баскетбола из России, Испании, Сербии, Хорватии, Ирана, Китая, и Габона встретятся в Челябинске 5-6 апреля на втором международном турнире по баскетболу 3х3 на Кубок губернатора Челябинской области. Более миллиона российских зрителей увидят этот международный турнир», — сообщили URA.RU в пресс-службе II Международного Кубка по баскетболу. Прорабатывается вопрос трансляции игр турнира на информационные площадки стран участниц, что привлечет дополнительную аудиторию.
Участие в турнире примет сильнейшая в мире баскетбола команда — сербский клуб «Партизан». В составе команды Габона сыграет звезда NBA, Евролиги и Кубка Европы Стефан Ласме.
«В спортивном сообществе Челябинск называют столицей баскетбола 3х3. С этим можно согласиться, и не только потому, что город традиционно проводит крупные соревнования в данной дисциплине, а из-за популярности этого вида спорта у молодежи и подростков», — прокомментировал предстоящий Кубок президент федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков. Турнир пройдет в концертном зале «Таганай» (МТС Live Холл).
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