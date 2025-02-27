Редкоземельный металл будут производить в Свердловской области

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В год на участке будут производить 1,5 тонны оксида скандия
В год на участке будут производить 1,5 тонны оксида скандия Фото:

На Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) в Краснотурьинске (Свердловская область) запустят производство оксида скандия мощностью 1,5 тонны в год. Освоит опытный участок до конца 2025 года «Русал», рассказали в пресс-службе компании.

«Сырьем для производства оксида скандия будет красный шлам, который является отходом производства глинозема на БАЗ», — пояснили металлурги. Инвестиции в проект составят порядка 500 миллионов рублей.

Предполагается, что после перехода к промышленному производству объемы выпуска оксида скандия могут быть увеличены до 19 тонн в год. При этом все мировое производство такого металла составляет 20-25 тонн.

Редкоземельный металл скандий является одним из так называемых рассеянных элементов — они содержатся в микроскопических концентрациях в различных рудах, их выделение является сложным, зачастую экономически нецелесообразным процессом. Основное применение оксида скандия — производство твердооксидных топливных элементов для электрохимических генераторов тока.

Группа редкоземельных участков состоит примерно из 30 элементов и включает, в частности, цирконий, ванадий, ниобий, молибден, вольфрам, титан и другие. США проявляют к ним особый интерес, так как они нужны для микроэлектроники. Путин ранее заявлял, что между Россией и США возможно сотрудничество по этому направлению.

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На Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) в Краснотурьинске (Свердловская область) запустят производство оксида скандия мощностью 1,5 тонны в год. Освоит опытный участок до конца 2025 года «Русал», рассказали в пресс-службе компании. «Сырьем для производства оксида скандия будет красный шлам, который является отходом производства глинозема на БАЗ», — пояснили металлурги. Инвестиции в проект составят порядка 500 миллионов рублей. Предполагается, что после перехода к промышленному производству объемы выпуска оксида скандия могут быть увеличены до 19 тонн в год. При этом все мировое производство такого металла составляет 20-25 тонн. Редкоземельный металл скандий является одним из так называемых рассеянных элементов — они содержатся в микроскопических концентрациях в различных рудах, их выделение является сложным, зачастую экономически нецелесообразным процессом. Основное применение оксида скандия — производство твердооксидных топливных элементов для электрохимических генераторов тока. Группа редкоземельных участков состоит примерно из 30 элементов и включает, в частности, цирконий, ванадий, ниобий, молибден, вольфрам, титан и другие. США проявляют к ним особый интерес, так как они нужны для микроэлектроники. Путин ранее заявлял, что между Россией и США возможно сотрудничество по этому направлению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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