Редкоземельный металл будут производить в Свердловской области

На Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) в Краснотурьинске (Свердловская область) запустят производство оксида скандия мощностью 1,5 тонны в год. Освоит опытный участок до конца 2025 года «Русал», рассказали в пресс-службе компании.
«Сырьем для производства оксида скандия будет красный шлам, который является отходом производства глинозема на БАЗ», — пояснили металлурги. Инвестиции в проект составят порядка 500 миллионов рублей.
Предполагается, что после перехода к промышленному производству объемы выпуска оксида скандия могут быть увеличены до 19 тонн в год. При этом все мировое производство такого металла составляет 20-25 тонн.
Редкоземельный металл скандий является одним из так называемых рассеянных элементов — они содержатся в микроскопических концентрациях в различных рудах, их выделение является сложным, зачастую экономически нецелесообразным процессом. Основное применение оксида скандия — производство твердооксидных топливных элементов для электрохимических генераторов тока.
Группа редкоземельных участков состоит примерно из 30 элементов и включает, в частности, цирконий, ванадий, ниобий, молибден, вольфрам, титан и другие. США проявляют к ним особый интерес, так как они нужны для микроэлектроники. Путин ранее заявлял, что между Россией и США возможно сотрудничество по этому направлению.
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