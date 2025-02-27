Челябинский автоцентр пытался доказать суду, что занялся сельским хозяйством

Автоцентр «Регинас» из Челябинска пытался доказать Восемнадцатому арбитражному апелляционному суду, что на арендованной неподалеку от поселка Терема земле занимался сельским хозяйством. Как следует из постановления суда, доводы не подействовали, и сделку суд признал ничтожной.
«Решение Арбитражного суда Челябинской области изменить, исключив из резолютивной части решения абзац о расторжении договора аренды земельного участка. В остальной части решение оставить без изменения», — следует из документа, которым располагает URA.RU.
Расторгать после вынесенного постановления стало нечего: арендную сделку суд отменил. Однако требование о передаче участка площадью 44,609 тысячи кв метров в поселке Пригородном (Сосновский район) сохранил. Права на землю сельскохозяйственного назначения «Регинасу» в августе 2007 года уступил Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства. Участок предназначался для научно-исследовательских и экспериментальных работ.
В суде автоцентр то утверждал, что собирается построить лабораторию по развитию импортозамещения и техмодернизации агропромышленного комплекса, то заявлял о ведении сельхозработ. Однако суд их следов не увидел. Напротив, все говорило о запустении.
«На земельном участке из-под снежного покрова высотой от 20 см наблюдалась высохшая сорная растительность. Ее превышение над снежным покровом— от 10 см. Видовой и количественный состав сорных растений определить не представлялось возможным из-за снежного покрова. Это свидетельствовало о непроведении мероприятий по охране земель и недопущению зарастания», — заметил суд.
Арбитраж обратил также внимание на то, что сельхозтехники у автосалона нет, зарегистрированные виды деятельности агробизнес не предусматривают, а основным занятием автоцентра является торговля автомобилями. При том, что на участке нет объектов недвижимости, которые бы давали право преимущественного получения участка, суд принял сторону Росимущества. Судьи заметили, что категория земель стала относиться к городским, а значит, требовались конкурсные процедуры выбора нового пользователя.
«Регинас» думал иначе, полагая, что земля понадобилась для застройки третьим лицам, а потому госорган спустя 14 лет после подписания договора аренды потребовал вернуть землю. За более подробной позицией автосалона URA.RU при подготовке материала обратилось в офис компании. Ответ будет опубликован при его поступлении.
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