VIP-концерт Харатьяна жителям Кудымкара покажут онлайн

Организаторы закрытого концерта Харатьяна в Кудымкаре покажут его в Сети
© Служба новостей «URA.RU»
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Увидеть концерт можно будет в соцсети «ВКонтакте»
Увидеть концерт можно будет в соцсети «ВКонтакте» Фото:

Концерт артистов Дмитрия Харатьяна и Нонны Гришаевой, который состоится в Кудымкаре на закрытом мероприятии в честь столетия Коми-Пермяцкого округа, будут транслировать онлайн. Обычным горожанам выступление будет доступно в соцсети «ВКонтакте», сообщили организаторы.

«На собрании в Коми-Пермяцком драматическом театре будут отмечены наши земляки, кто внес и продолжает вносить большой вклад в развитие территории. Перед гостями встречи выступят российские актеры Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева. Присоединяйтесь к трансляции 1 марта в 14:00», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» министерство по делам Коми-Пермяцкого округа. Ссылку ведомство разместит позже.

Как ранее рассказывало URA.RU, День рождения Коми-Пермяцкого округа в Кудымкаре совместили с Масленицей. Народные гуляния пройдут на главной городской площади. Но звездные артисты выступят только на церемонии награждения отличившихся предприятий и общественных деятелей. 

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Концерт артистов Дмитрия Харатьяна и Нонны Гришаевой, который состоится в Кудымкаре на закрытом мероприятии в честь столетия Коми-Пермяцкого округа, будут транслировать онлайн. Обычным горожанам выступление будет доступно в соцсети «ВКонтакте», сообщили организаторы. «На собрании в Коми-Пермяцком драматическом театре будут отмечены наши земляки, кто внес и продолжает вносить большой вклад в развитие территории. Перед гостями встречи выступят российские актеры Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева. Присоединяйтесь к трансляции 1 марта в 14:00», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» министерство по делам Коми-Пермяцкого округа. Ссылку ведомство разместит позже. Как ранее рассказывало URA.RU, День рождения Коми-Пермяцкого округа в Кудымкаре совместили с Масленицей. Народные гуляния пройдут на главной городской площади. Но звездные артисты выступят только на церемонии награждения отличившихся предприятий и общественных деятелей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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