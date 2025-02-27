VIP-концерт Харатьяна жителям Кудымкара покажут онлайн

Концерт артистов Дмитрия Харатьяна и Нонны Гришаевой, который состоится в Кудымкаре на закрытом мероприятии в честь столетия Коми-Пермяцкого округа, будут транслировать онлайн. Обычным горожанам выступление будет доступно в соцсети «ВКонтакте», сообщили организаторы.
«На собрании в Коми-Пермяцком драматическом театре будут отмечены наши земляки, кто внес и продолжает вносить большой вклад в развитие территории. Перед гостями встречи выступят российские актеры Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева. Присоединяйтесь к трансляции 1 марта в 14:00», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» министерство по делам Коми-Пермяцкого округа. Ссылку ведомство разместит позже.
Как ранее рассказывало URA.RU, День рождения Коми-Пермяцкого округа в Кудымкаре совместили с Масленицей. Народные гуляния пройдут на главной городской площади. Но звездные артисты выступят только на церемонии награждения отличившихся предприятий и общественных деятелей.
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