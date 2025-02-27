Для VIP Коми-Пермяцкого округа власти заказали Дмитрия Харатьяна и Нонну Гришаеву

В Кудымкаре 1 марта массовым праздником отметят столетие Коми-Пермяцкого округа. Народные гуляния пройдут на главной городской площади, а в драмтеатре состоится церемония награждения предприятий и общественных деятелей округа. На этой закрытой части выступят российские артисты Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева, рассказали URA.RU в администрации Пермского края.
«Хэдлайнерами масштабного праздника станут известные артисты Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева. В Коми-Пермяцком драматическом театре им. Горького состоится церемония награждения предприятий и общественных деятелей Коми-Пермяцкого округа. А после — концертная программа артистов», — сообщили в администрации края. В департаменте информационной политики URA.RU уточнили, что Харатьян и Гришаева будут выступать только в театре. Вход на мероприятие по приглашениям.
Ранее URA.RU рассказывало, что юбилей округа в Кудымкаре совместили с Масленицей. На городской площади с 12 часов развернется ярмарка, а «гвоздем» уличной программы станет выступление фолк-группы из Санкт-Петербурга «Отава Е».
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