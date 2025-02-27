Где в Кургане вакцинироваться от пневмококковой инфекции

В Кургане ставят прививки от пневмококковой инфекции
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы активно ставят прививки от опасной инфекции
Курганцы активно ставят прививки от опасной инфекции Фото:

Вакцинация от пневмококковой инфекции в Кургане набирает обороты. В феврале 2025 года в Курганской областной больнице №2 началась вакцинация от этой опасной инфекции. Прививки проводятся в 311 кабинете с 8 до 15 часов. URA.RU собрало информацию, где еще проводят вакцинацию.

«Вакцинация является важной мерой для защиты от тяжелых заболеваний, вызванных пневмококковой инфекцией, и может проводиться круглый год. Особенно рекомендуется до начала сезона простуд», — предупреждают курганские медики.

В Кургане бесплатная вакцинация от пневмококковой инфекции обычно проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок и доступна для определенных групп населения, таких как дети и некоторые категории взрослых. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту прикрепления, но для получения бесплатной прививки необходимо предварительно проконсультироваться с врачом и получить направление.

Некоторые медицинские учреждения, где можно получить информацию о вакцинации:

Курганская областная больница №2: ул. Томина, д. 63.

Курганская поликлиника №1: ул. Невежина, д. 5.

Любая поликлиника по месту жительства.

Для тех, кто хочет пройти вакцинацию, в Кургане доступны несколько платных медицинских учреждений. Можно обратиться в лечебно-диагностический комплекс «Центр ДНК», «Здоровье», «Импульс»,  «АльфаМед». Перед вакцинацией рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы учесть все индивидуальные особенности и избежать противопоказаний.

Интенсивная вакцинация в Кургане началась в ответ на угрозу пневмококковой инфекции, которая особенно опасна для уязвимых групп населения и может привести к серьезным осложнениям, включая летальные исходы. В 2024 году в Курганской областной больнице №2 было привито 710 человек, а в первые два месяца 2025 года — уже 221 человек.

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Вакцинация от пневмококковой инфекции в Кургане набирает обороты. В феврале 2025 года в Курганской областной больнице №2 началась вакцинация от этой опасной инфекции. Прививки проводятся в 311 кабинете с 8 до 15 часов. URA.RU собрало информацию, где еще проводят вакцинацию. «Вакцинация является важной мерой для защиты от тяжелых заболеваний, вызванных пневмококковой инфекцией, и может проводиться круглый год. Особенно рекомендуется до начала сезона простуд», — предупреждают курганские медики. В Кургане бесплатная вакцинация от пневмококковой инфекции обычно проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок и доступна для определенных групп населения, таких как дети и некоторые категории взрослых. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту прикрепления, но для получения бесплатной прививки необходимо предварительно проконсультироваться с врачом и получить направление. Некоторые медицинские учреждения, где можно получить информацию о вакцинации: Курганская областная больница №2: ул. Томина, д. 63. Курганская поликлиника №1: ул. Невежина, д. 5. Любая поликлиника по месту жительства. Для тех, кто хочет пройти вакцинацию, в Кургане доступны несколько платных медицинских учреждений. Можно обратиться в лечебно-диагностический комплекс «Центр ДНК», «Здоровье», «Импульс»,  «АльфаМед». Перед вакцинацией рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы учесть все индивидуальные особенности и избежать противопоказаний. Интенсивная вакцинация в Кургане началась в ответ на угрозу пневмококковой инфекции, которая особенно опасна для уязвимых групп населения и может привести к серьезным осложнениям, включая летальные исходы. В 2024 году в Курганской областной больнице №2 было привито 710 человек, а в первые два месяца 2025 года — уже 221 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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