Где в Кургане вакцинироваться от пневмококковой инфекции

Вакцинация от пневмококковой инфекции в Кургане набирает обороты. В феврале 2025 года в Курганской областной больнице №2 началась вакцинация от этой опасной инфекции. Прививки проводятся в 311 кабинете с 8 до 15 часов. URA.RU собрало информацию, где еще проводят вакцинацию.
«Вакцинация является важной мерой для защиты от тяжелых заболеваний, вызванных пневмококковой инфекцией, и может проводиться круглый год. Особенно рекомендуется до начала сезона простуд», — предупреждают курганские медики.
В Кургане бесплатная вакцинация от пневмококковой инфекции обычно проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок и доступна для определенных групп населения, таких как дети и некоторые категории взрослых. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту прикрепления, но для получения бесплатной прививки необходимо предварительно проконсультироваться с врачом и получить направление.
Некоторые медицинские учреждения, где можно получить информацию о вакцинации:
Курганская областная больница №2: ул. Томина, д. 63.
Курганская поликлиника №1: ул. Невежина, д. 5.
Любая поликлиника по месту жительства.
Для тех, кто хочет пройти вакцинацию, в Кургане доступны несколько платных медицинских учреждений. Можно обратиться в лечебно-диагностический комплекс «Центр ДНК», «Здоровье», «Импульс», «АльфаМед». Перед вакцинацией рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы учесть все индивидуальные особенности и избежать противопоказаний.
Интенсивная вакцинация в Кургане началась в ответ на угрозу пневмококковой инфекции, которая особенно опасна для уязвимых групп населения и может привести к серьезным осложнениям, включая летальные исходы. В 2024 году в Курганской областной больнице №2 было привито 710 человек, а в первые два месяца 2025 года — уже 221 человек.
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