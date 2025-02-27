Захарова рассказала, чего ждет от встречи России и США в Стамбуле

Москва рассчитывает на то, что встреча российских и американских дипломатов в Стамбуле откроет серию экспертных консультаций по урегулированию двусторонних проблем и приблизит РФ и США к укреплению доверия. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия», — сказала Захарова на брифинге. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
В четверг, 27 февраля, начались российско-американские переговоры, цель которых — обсуждение проблемных аспектов в двусторонних отношениях, включая вопросы, связанные с деятельностью посольств в Москве и Вашингтоне. В преддверии этого события министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожиданиях от переговоров, отметив, что обе стороны оценивают свои возможности быстрого и эффективного разрешения существующих разногласий.
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