Захарова рассказала, чего ждет от встречи России и США в Стамбуле

Захарова: встреча в Стамбуле приблизит РФ и США к укреплению доверия
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова заявила, что российско-американская встреча в Стамбуле может стать первой в череде подобных консультаций
Захарова заявила, что российско-американская встреча в Стамбуле может стать первой в череде подобных консультаций Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Москва рассчитывает на то, что встреча российских и американских дипломатов в Стамбуле откроет серию экспертных консультаций по урегулированию двусторонних проблем и приблизит РФ и США к укреплению доверия. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия», — сказала Захарова на брифинге. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

В четверг, 27 февраля, начались российско-американские переговоры, цель которых — обсуждение проблемных аспектов в двусторонних отношениях, включая вопросы, связанные с деятельностью посольств в Москве и Вашингтоне. В преддверии этого события министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожиданиях от переговоров, отметив, что обе стороны оценивают свои возможности быстрого и эффективного разрешения существующих разногласий.

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Москва рассчитывает на то, что встреча российских и американских дипломатов в Стамбуле откроет серию экспертных консультаций по урегулированию двусторонних проблем и приблизит РФ и США к укреплению доверия. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия», — сказала Захарова на брифинге. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». В четверг, 27 февраля, начались российско-американские переговоры, цель которых — обсуждение проблемных аспектов в двусторонних отношениях, включая вопросы, связанные с деятельностью посольств в Москве и Вашингтоне. В преддверии этого события министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожиданиях от переговоров, отметив, что обе стороны оценивают свои возможности быстрого и эффективного разрешения существующих разногласий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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