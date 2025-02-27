В Стамбуле идут переговоры России и США: почему этот этап может стать одним из ключевых

Сегодня, 27 февраля, в Стамбуле начались переговоры России и США в закрытом формате. В ходе мероприятия представители двух стран обсудят вопросы по налаживанию работы своих посольств. В этом материале URA.RU рассказывает, почему этот этап может стать одним из ключевых в отношениях США и РФ.
В Стамбуле начались переговоры РФ и США
В Стамбуле 27 февраля стартовали переговоры между делегациями РФ и США. Они проходят в закрытом для СМИ формате. При этом состав российской делегации, в которую входят представители МИД, не разглашается. Встреча проходит в резиденции американского генконсула.
Что будут обсуждать
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что стороны планируют обсудить ряд проблемных вопросов, затрагивающих работу дипломатических миссий обеих стран. На встрече эксперты высокого уровня рассмотрят также и системные проблемы, созданные предыдущей администрацией бывшего президента США Джо Байдена. Темы конфликта на Украине и замороженных российских активов обсуждаться не будут, заключил глава МИДа.
Чем важны переговоры для России
По словам Лаврова, предстоящая встреча в Стамбуле будет иметь важное значение для Москвы. Он выразил надежду, что результаты мероприятия позволят установить, насколько успешно обе стороны могут продвигаться в решении текущих вопросов двухсторонних отношений.
Первый этап переговоров в Эр-Рияде
Урегулирование отношений между Россией и США началось с телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 12 февраля, который длился 1,5 часа. Разговор касался Украины, Ближнего Востока и других тем.
После чего прошла встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, переговоры длились 4,5 часа. Он отметил, делегации провели очень серьезный разговор, но говорить о сближении США и РФ пока трудно.
Встреча Путина и Трампа
После переговоров в Эр-Рияде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп понимают необходимость личной встречи. Однако, по его словам, она должна быть тщательно подготовлена. Ожидается, что основными темами для обсуждения станут процесс мирного урегулирования украинского конфликта и укрепление двусторонних отношений между РФ и США.
Позиция РФ по Украине
Лавров заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и приступить к переговорам с Украиной, но только при достижении результата, устраивающего Россию. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
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