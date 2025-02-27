Путин включил Якушева в состав коллегии Минюста РФ

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Якушев включен в состав коллегии Минюста
Якушев включен в состав коллегии Минюста Фото:

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав коллегии Министерства юстиции РФ, включив в него первого заместителя Председателя Совета Федерации Владимира Якушева. Это следует из официального распоряжения главы государства.

«Внести в состав коллегии Министерства юстиции Российской Федерации изменения, включив в него Якушева В.В. — первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и исключив из него Вуколова В.Л.», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу со дня его подписания. 

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Президент России Владимир Путин внес изменения в состав коллегии Министерства юстиции РФ, включив в него первого заместителя Председателя Совета Федерации Владимира Якушева. Это следует из официального распоряжения главы государства. «Внести в состав коллегии Министерства юстиции Российской Федерации изменения, включив в него Якушева В.В. — первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и исключив из него Вуколова В.Л.», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу со дня его подписания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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