Путин включил Якушева в состав коллегии Минюста РФ

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав коллегии Министерства юстиции РФ, включив в него первого заместителя Председателя Совета Федерации Владимира Якушева. Это следует из официального распоряжения главы государства.
«Внести в состав коллегии Министерства юстиции Российской Федерации изменения, включив в него Якушева В.В. — первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и исключив из него Вуколова В.Л.», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу со дня его подписания.
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