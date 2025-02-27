Малыш родился у белых медведей Милки и Сэрику
В пермском зоопарке устроили День белого медвежонка. Во время мероприятия провели гендер-пати, на котором стал известен пол недавно родившегося медвежонка. Видео с праздника опубликовали в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня мы узнаем, кто же родился у пары белых медведей из Пермского зоопарка. У нас родилась медведица!», — сообщила ведущая мероприятия.
Уточняется, что увидеть медвежонка посетители смогут в марте, когда он вместе с мамой выйдет из берлоги. Сейчас сотрудники зоопарка наблюдают за жизнью медвежьего семейства с помощью видеокамер и делятся роликами в социальных сетях.
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