В пермском зоопарке устроили гендер-пати для белого медвежонка. Видео

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Малыш родился у белых медведей Милки и Сэрику
Малыш родился у белых медведей Милки и Сэрику Фото:

В пермском зоопарке устроили День белого медвежонка. Во время мероприятия провели гендер-пати, на котором стал известен пол недавно родившегося медвежонка. Видео с праздника опубликовали в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня мы узнаем, кто же родился у пары белых медведей из Пермского зоопарка. У нас родилась медведица!», — сообщила ведущая мероприятия.

Уточняется, что увидеть медвежонка посетители смогут в марте, когда он вместе с мамой выйдет из берлоги. Сейчас сотрудники зоопарка наблюдают за жизнью медвежьего семейства с помощью видеокамер и делятся роликами в социальных сетях.

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В пермском зоопарке устроили День белого медвежонка. Во время мероприятия провели гендер-пати, на котором стал известен пол недавно родившегося медвежонка. Видео с праздника опубликовали в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня мы узнаем, кто же родился у пары белых медведей из Пермского зоопарка. У нас родилась медведица!», — сообщила ведущая мероприятия. Уточняется, что увидеть медвежонка посетители смогут в марте, когда он вместе с мамой выйдет из берлоги. Сейчас сотрудники зоопарка наблюдают за жизнью медвежьего семейства с помощью видеокамер и делятся роликами в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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