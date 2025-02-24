Пермский зоопарк показал новое видео с новорожденным белым медведем

Белый медвежонок, который недавно родился в Пермском зоопарке, просыпается раньше мамы Милы и начинает будить ее. За жизнью животных в берлоге сотрудники зоосада следят с помощью видеокамер, а кадрами делятся в соцсетях.
«Сон для маленького хищника, как и для любого другого растущего организма, очень важен и занимает значительную часть суток. А вот проснувшись раньше мамы Милы, можно очень весело начать день с игр, складывая на нее маленькие лапки», — пишут сотрудники зоопарка.
Как ранее рассказывало URA.RU, маленький белый медведь родился в Пермском зоопарке в этом году. Большую часть времени он проводит с матерью в берлоге, увидеть его можно будет весной — когда медведица начнет выводить малыша на прогулки.
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