Пермский зоопарк показал новое видео с новорожденным белым медведем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Когда медвежонок подрастет, семья переедет в новый зоопарк
Когда медвежонок подрастет, семья переедет в новый зоопарк Фото:

Белый медвежонок, который недавно родился в Пермском зоопарке, просыпается раньше мамы Милы и начинает будить ее. За жизнью животных в берлоге сотрудники зоосада следят с помощью видеокамер, а кадрами делятся в соцсетях.

«Сон для маленького хищника, как и для любого другого растущего организма, очень важен и занимает значительную часть суток. А вот проснувшись раньше мамы Милы, можно очень весело начать день с игр, складывая на нее маленькие лапки», — пишут сотрудники зоопарка.

Как ранее рассказывало URA.RU, маленький белый медведь родился в Пермском зоопарке в этом году. Большую часть времени он проводит с матерью в берлоге, увидеть его можно будет весной — когда медведица начнет выводить малыша на прогулки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белый медвежонок, который недавно родился в Пермском зоопарке, просыпается раньше мамы Милы и начинает будить ее. За жизнью животных в берлоге сотрудники зоосада следят с помощью видеокамер, а кадрами делятся в соцсетях. «Сон для маленького хищника, как и для любого другого растущего организма, очень важен и занимает значительную часть суток. А вот проснувшись раньше мамы Милы, можно очень весело начать день с игр, складывая на нее маленькие лапки», — пишут сотрудники зоопарка. Как ранее рассказывало URA.RU, маленький белый медведь родился в Пермском зоопарке в этом году. Большую часть времени он проводит с матерью в берлоге, увидеть его можно будет весной — когда медведица начнет выводить малыша на прогулки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...