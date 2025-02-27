Губернатор ХМАО Руслан Кухарук помог спасти авиапассажира, у которого произошел инфаркт на борту самолета. Источники URA.RU в политическом истеблишменте региона говорят, что после экстренной посадки в Перми воздушного судна, следующего из Москвы в Ханты-Мансийск, глава региона даже помогал нести носилки до реанимобиля.
«Кухарук оказался вовлечен во всю ситуацию, происходившую на борте. Даже помогал спускать пациента и нес носилки до реанимобиля», — рассказал инсайдер.
А во время полета мужчине оказывали помощь югорские медики, которые на его удачу тоже летели этим рейсом: депутат окружной думы думы Николай Ташланов, сотрудница депздрава Лиля Плеханова, замглавы медицинского информационно-аналитического центра Альбина Сазонова, а также руководитель сети частных клиник Юлия Черанева. «Это просто уникальное стечение обстоятельств — столько врачей на борту, но главное — у обычных пассажиров оказались с собой сильнодействующие антикоагулянты и обезболивающее. Нам сразу же насыпали огромную горсть лекарств. Изначально пациент пожаловался на боль в спине, и инфаркт не был очевидным диагнозом. Затем, когда давление упало до 80, приняли решение сажать самолет — до Югры мы бы его просто не довезли», — поделился историей спасения Ташланов.
Депутат в беседе с журналистом URA.RU пояснил, что никто из югорских политиков не собирался переводить эту ситуацию в публичное поле и не искал славы. Однако Черанева внезапно поделилась ею в соцсетях. «Просто она, видимо, не знала в лицо двух других медиков. А после посадки я, честно говоря, не следил за погрузкой в реанимобиль, поэтому от комментариев этой части истории воздержусь», — добавил Ташланов. Он уточнил, что пациента прооперировали в Перми.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU публиковало информацию о том, что пациенту с обширным коронарным синдромом оказали помощь югорские медики. После экстренной посадки самолета в Перми мужчину увезли на реанимобиле и прооперировали.
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