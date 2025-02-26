Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
23:32
Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Путиным по Украине
23:30
На Ямал надвигаются морозы до -45 градусов
23:22
Трамп: Украина должна забыть о НАТО
Арестованного генерала Попова хотят перевести в СИЗО: биография военного
23:14
Что затопит в Кургане при прогнозируемом уровне Тобола в 960 сантиметров
23:06
Какие праздники отмечают 27 февраля 2025 года: что нельзя делать, приметы
23:02
Нападение ротвейлера на семью в Екатеринбурге взял на контроль СК
Путин расширил политический ресурс перед встречей с Трампом
23:01
Трамп не собирается снимать санкции с РФ
22:53
Трамп заявил, что Путину надо пойти на уступки по Украине
1
22:52
Трамп согласился с отправкой на Украину европейских миротворцев
Зеленский наотрез отказался возвращать США долги: главное об СВО на 26 февраля
22:51
В Перми на масштабной выставке показали достижения сельского хозяйства. Фото
22:50
В России возобновляется чемпионат по футболу: расписание матчей, кто станет чемпионом
22:43
Депутат думы ХМАО спас пассажира самолета во время сердечного приступа
Самый хайповый губернатор утратил образ неприкосновенного
22:43
Трамп заявил, что Украина получит гарантии безопасности после сделки по металлам
22:43
В Челябинске девочка с балкона умоляла спасти ее жизнь и звала маму. Видео
22:30
МОК принял отставку Баха, который проработал в организации 34 года
Сделка по металлам нужна Трампу, чтобы красиво уйти с Украины
22:30
Жена Зеленского назвала ключевое условие отставки главы Украины
22:24
Сын Трампа заявил, что США надо было отправлять оружие России, а не Украине
1
22:18
ВСУ атаковали Крым почти десятком беспилотников
В Румынии задержали пророссийского кандидата Джорджеску: отношение к СВО, Путину и НАТО
22:07
«Очень хорошо»: Трамп дал оценку отношениям с РФ
22:06
ФСБ обнародует секретные документы контрразведки «Смерш» в честь 80-летия Победы
22:02
Трамп назвал дату, когда Зеленский подпишет сделку по редкоземельным металлам
В России готовятся ввести новые меры для повышения рождаемости
22:00
Уход из театра, болезнь дочери, борьба с алкоголем: Татьяне Догилевой — 68
1
21:44
Арест директора филиала КГУ и врач из Африки: главное за 26 февраля в Кургане
21:31
В Калининградской области на людей упал строительный кран. Видео
Союзника Путина приговорили к тюрьме: причины, что известно о конфликте Додика с БиГ
21:30
В «Автодоре» раскрыли как уход Vinci повлияет на российские дороги
2
21:30
Косметолог рассказала, как подготовить кожу лица к весне: лучшие лайфхаки
21:29
Сделка Трампа и Зеленского грозит стать инструментом для шантажа в руках США
Россиянам разрешат перерабатывать в два раза больше: что не так с новым законом
21:26
«Мысли начинают подавлять»: на «Горе мертвецов» екатеринбуржцы воссоздали день гибели дятловцев. Фото
21:24
Путин сделал ход конем, предложив США осваивать месторождения Донбасса
1
21:22
ХК «Автомобилист» завершил на победной ноте выступления в родных стенах. Фото
На российских заводах появится новая рабочая сила
21:21
Ямальцы возмущены ценами на лекарства, а надымчанин зверски расправился со своей бывшей женой: события дня
21:20
Мошенники прикидываются коллекторами, чтобы выбить деньги из тюменцев. Скрин
21:16
Генерала Попова хотят перевести в СИЗО
4
Китайские миротворцы на СВО и смертная казнь: что Песков рассказал 26 февраля
21:15
Экономист Ткаченко: отрасль редкоземельных металлов придется создавать с нуля
2
21:11
Эстонская семья экстренно запросила гражданство РФ из-за преследования на родине. Видео
21:00
Губернатор ХМАО утвердил план ключевых событий на 2025 год
Что такое редкоземельные металлы, для чего они нужны и сколько их у России. Инфографика
20:59
Звезды «Первого отдела»: кто сделал сериал бестселлером
1
20:49
Россиянке дали 15 лет за попытку подрыва автомобиля с наклейкой Z
1
20:48
Турагент назвала популярные направления у пермяков на весенние школьные каникулы
Песков ответил URA.RU на вопрос об отмене моратория на смертную казнь
20:45
Ямальская судья со связями в ХМАО получила повышение. Фото
20:45
Депутат, которому стало плохо в суде Златоуста, обратился в Генпрокуратуру РФ
20:42
Что известно о бывшем архитекторе Кургана Ивлеве. Фото, видео
ВСУ устроили самую мощную атаку БПЛА на РФ с начала года
20:40
Вице-губернатора Вологодской области отправили в СИЗО из-за взятки
20:39
«Прикрыла ребенка собой»: в Екатеринбурге сбежавший ротвейлер напал на семью. Видео
1
20:34
Зеленский отказался возвращать США даже 10 центов
1
ВСУ выставили заградотряды на всех участках курского фронта: карта СВО за 26 февраля
20:28
Врач из Африки приехала работать в районную больницу Курганской области. Фото
7
20:26
Григоренко угодил в ДТП с роботом-доставщиком
1
20:20
В Перми ужесточат требования к владельцам киосков с едой
1
Трамп предложил отправить миротворцев ЕС на Украину, но сам помогать отказался: в чем заключается план Запада
20:20
Счетная палата ХМАО нашла нарушения на сумму более миллиарда рублей
1
20:19
Суд признал югорчанина виновным за призыв к отделению ХМАО из состава РФ
1
20:19
Арестованы счета блогера Варламова*
2
Россия предложила США сделку по редкоземельным металлам: что ответил Трамп
20:15
В Британии заявили, что Киеву придется пойти на отчаянный шаг в конфликте с РФ
20:13
В ямальском поселке закрывают единственный пункт выдачи Wildberries. Фото
20:12
Глава федерального Минтранса поблагодарил Куйвашева и Жогу за теплый прием. Фото
Фестиваль юных патриотов: как пермское предприятие помогает воспитывать молодежь. Фоторепортаж
20:09
В ХМАО резко похолодает до -30 градусов
20:08
Реестр иноагентов пополнится спецсчетами
20:07
Власти ХМАО обсуждают упрощение процедуры получения жилья для семей участников СВО
20:06
ФСБ задержала петербуржца, оправдывавшего терроризм
20:03
Аналитики объяснили причину дефицита коммерческой недвижимости в Москве и Петербурге
20:01
В Екатеринбурге педофил заплатил восьмикласснику за секс
1
20:00
Shot: у Чалика найдено имущество на 200 млн
19:57
США потратили на Украине миллионы долларов, чтобы купить дизайнерские ковры
19:56
В ЯНАО в жестком ДТП пострадали три человека. Видео
19:54
Депутат из ЯНАО продвигается во власти через программу для ветеранов СВО
1
19:47
Тюменские дачники временно останутся без света
19:41
Челябинский депутат Лантратова стала председателем комитета Госдумы
1
19:32
Главу представительства Вологодской области арестовали за многомиллионную взятку
19:28
Рубио признался, что США больше не могут финансировать союзников по НАТО
1
19:24
Юные телезвезды из Екатеринбурга вступили в борьбу за федеральную награду
19:18
Россия вошла в топ стран с самым дешевым интернетом
2
19:18
Пермских автолюбителей наказали на сотни тысяч рублей за простой трамваев
19:13
Адвокат арестованного директора филиала курганского вуза Сажиной сделала заявление
6
19:04
Полиция ФРГ остановила танкер Arne по подозрению в повреждении подводного кабеля
19:04
В Тюмени станет больше автобусов
19:03
Узбеки помогут тюменскому бизнесу закупиться тканями
19:01
ВС РФ ударили «Искандерами» по ВСУ в Сумах. Видео
1
19:00
Стало известно, когда выйдет пятый сезон «Первого отдела»
1
19:00
Блины по-кургански: чудо-рецепт с грибами на Масленицу
18:53
ФСБ выявила лидера преступной группы, обокравшей челябинский МУП. Видео
18:53
В Кургане появится улица имени легенды драмтеатра и участника ВОВ Колпакова
1
18:49
На Ямале откроют движение по трем зимникам
18:48
Вице-губернатор ХМАО разбирается в скандале со школьниками, метавшими петарды в дом бойца СВО
4
18:48
Ресторану в штаб-квартире главного азербайджанца Екатеринбурга выписали огромный штраф
1
18:42
Utair оценил перспективы появления дешевых рейсов из западной части ХМАО на юг
18:42
«Кредитование сдулось»: кто спасает свердловский бизнес в условиях санкций и дикой ставки ЦБ
18:39
Путин: в 2024 году товарооборот между Россией и Африкой увеличился на 10%
18:36
Депутат Госдумы Лисовский высказался о росте цен на российские машины
4
18:33
В автокатастрофе погиб заслуженный строитель ХМАО
18:32
На курганской трассе на Екатеринбург в страшном ДТП с фурой погиб человек. Видео
18:32
Подозреваемый в убийстве бывшей супруги мужчина из ЯНАО осиротил ребенка
18:30
Ушедший из мэрии Перми чиновник возглавил штаб народных дружин в Пермском округе
18:30
В отелях Златоуста в дни Кубка России по биатлону не осталось свободных номеров
18:30
На таком же ездил Брежнев: в Кургане продают уникальный трофейный автомобиль Buick
1
18:30
Бизнесмен открыл в Кургане рыбный магазин и решил сразу от него избавиться
2
18:27
Медведев анонсировал новую эру отношений между РФ и КНДР
18:26
Боец СВО из Нового Уренгоя получил медаль Жукова
18:25
В Петербурге суд вынес приговор водителю, сбившему инспектора ГИБДД. Видео
18:23
Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест
18:22
В РЖД рассказали о реконструкции вокзала «Пермь-2»
18:22
Ушедший в стриптиз физрук из Екатеринбурга отправился на «Давай поженимся». Фото, видео
18:15
Закройте окна и не выходите на улицу: воздух в Тюмени стал опасен
1
18:12
Широкую Масленицу отметят по всему Пермскому краю. Афиша
18:09
На Украине опубликовали полный текст сделки по металлам с США
18:08
Reuters: США пошли против ВТО, которая призывала осудить Россию за СВО
18:06
Пермская морковь не смогла побить успех банана, проданного в США за 6,2 млн долларов
18:06
Власти Ямала завершили подготовку к реализации муниципальной реформы
18:01
Блин-бургер и разноцветный сет: где в ХМАО попробовать главное блюдо на Масленицу
18:01
ФСБ пресекла серию терактов в Ставрополе. Видео
18:01
Власти Ханты-Мансийска запустили бесплатные автобусные экскурсии в честь звания «Город трудовой доблести»
18:00
Ямальский аэропорт представил масленичное меню для посетителей
18:00
Под Екатеринбургом перекрыли Челябинский тракт
18:00
Топ-5 лучших фитнес-клубов в Кургане по версии жителей
17:58
Какой размер пенсии устроит челябинцев
3
17:58
Следком возбудил уголовное дело из-за гибели мужчины на пожаре в ХМАО
17:55
В Грузии раскрыли, как Зурабишвили пыталась втянуть страну в войну с Россией
17:50
«Будем верить»: адвокат бывшего главного дорожника Челябинска настаивает на его невиновности
17:50
Герои СВО читают лекции челябинским школьникам. Фото
17:48
Пермяк погиб в зоне СВО спустя месяц после подписания контракта
17:46
Власти предупредили тюменцев об отключении воды на улице, где нет водопровода
17:46
Арестант из ХМАО не попал на заседание суда из-за поломки столыпинского вагона в Тюмени
17:37
Dnevni Avaz: Додика приговорили к заключению за неподчинение
1
17:36
Челябинского депутата Денисенко наградили за помощь фронту. Фото
17:36
Ямальские предприятия передали больше сотни автомобилей для нужд СВО
17:34
Новая элита — кто они: что известно о первых участниках программы «Герои Ямала». Фото
17:31
Госдума приняла закон об обязательном допуске газовщиков в квартиры
3
17:30
Команда Трампа захотела переписать Конституцию, чтобы политик мог снова стать президентом
17:30
Вакансии в банках Кургана: какие есть должности и зарплаты
2
17:30
«Путь был сложным»: как Салехард боролся за звание «Города трудовой доблести». Фото
17:25
Коммуниста из Тобольска, который против памятных досок участникам СВО, оставят в партии
17:20
Лавров призвал показать документ, разрешающий изъятие прибыли с активов России
17:19
Госжилинспекция поставила на контроль уборку льда с челябинских крыш и дворов
17:16
Названа причина задержания Джорджеску
17:16
Следователи ищут новых жертв челябинского насильника, пойманного в Кургане
17:11
В полиции показали челябинца, зарубившего тестя и ранившего тещу. Фото, видео
17:08
От паралимпийского пьедестала до скамьи подсудимых: чем известен советник экс-губернатора ХМАО
17:05
Предприниматели рассказали, как внедрение нейросетей скажется на курганцах и тюменцах
17:04
Пермяков шокировали цены на блины в ресторанах
1
17:04
Аналитики подсчитали, что россияне могут купить всю недвижимость в стране
5
17:03
В Перми резко вырастут зарплаты водителей автобусов
17:02
Из пермского СИЗО отправлены поздравления бойцам СВО с 23 февраля
17:02
Губернатор Куйвашев приготовил просьбы заму Мишустина, есть и про метро
17:01
В Пермском крае Роспотребнадзор изъял сотни партий опасных овощей
17:00
Самое дорогое жилье на вторичном рынке продается за границами Челябинска. Фото
17:00
В Кургане лидера коммунистов Зырянова переизбрали на новый срок
1
16:59
Правительство поддержало удвоение длительности сверхурочного труда
4
16:57
Задержан кандидат в президенты Румынии Джорджеску
16:55
Владельцы тюменских «наливаек» проигнорируют запрет властей на торговлю алкоголем по ночам
16:54
Японка устроит дуэль с русскими в Екатеринбурге. Видео
16:52
Губернатор Шумков похвалил доярку, которая встает в три утра на работу. Видео
7
16:51
Тюмень потеряла баллы в федеральном индексе качества жизни
16:50
Тюменские татары не поддержали коммуниста Маметова, который требовал снять памятные доски воинов СВО
16:49
На Кубани зафиксированы новые выбросы мазута.Фото
16:46
Челябинец, зарубивший тестя и ранивший тещу, пытался покончить с собой
16:46
Ямальские судьи оправдывают лишь 0,5% подсудимых, и это в основном чиновники
16:44
Тюменское правительство потратит миллиард на сельские дороги
16:38
Власти ХМАО лишат выплат многодетные семьи, которые получают льготы в других регионах
16:37
Где купить дешевые тюльпаны в Тюмени
16:37
Военэксперт предупредил о подлой провокации Киева на фоне переговоров
16:37
Жительница Ямала поборется за 10 млн рублей с известными актерами, певцами и блогерами
16:35
В Хабаровском крае Баба Яга станцевала стриптиз в доме престарелых. Видео
1
16:30
Мужской стриптиз в Кургане на 8 Марта обойдется в три зарплаты
4
16:30
Депутата пермского заксобрания заподозрили в губернаторских амбициях
16:30
Тюменцам без опыта работы обещают платить от 190 тысяч рублей
16:26
На элитную виллу Зеленского рухнула цена из-за проклятья. Фото
16:21
Депутаты Госдумы предложили усилить контроль в СИЗО
16:21
В Курганской области будет отмечаться День многодетной семьи
2
16:20
В Петербурге мужчина за поджог на железной дороге получил 12 лет колонии. Фото
16:16
Репродуктолог ответила Онищенко, назвавшему Масленицу лучшим временем для зачатия детей
16:16
Шеф полиции Каменска-Уральского высказался о пытках студенток на мойке. Видео
2
16:13
Ефремов пытается выйти из колонии после недавнего скандала
16:12
Челябинец зарубил тестя и пробил голову теще
16:11
Тюменке-инвалиду, которая полгода была заперта в квартире, выдали коляску. Новости URA.RU работают
16:11
Жителей ЯНАО возмутили цены на лекарства в аптеках
16:10
В Ельцин Центре отменили выступление поэта после жалобы «Русской общины»
3
16:10
Житель ЯНАО обматерил командира взвода и отделался штрафом
16:09
В Екатеринбурге нашли труп мужчины с татуировкой
16:07
Экс-замминистра Чалика задержали за крупные хищения
16:04
Ушла из жизни первый секретарь избиркома Петербурга
16:04
Челябинскому инвалиду, потерявшему ноги на СВО, починят лестницу и крыльцо
16:02
Уральский девелопер начал готовить площадку под строительство ЖК в Кургане. Фото, видео
1
16:01
Жильцов рассыпающегося барака под Екатеринбургом расселят после новости URA.RU. Фото
16:00
В МИД РФ увидели риск военного столкновения ядерных держав
16:00
Депутат Госдумы призвал к ужесточению контроля за мигрантами с оружием
5
15:59
Рестораторы массово избавляются от кафе и баров в Перми. Фото
15:56
В Петербурге 700 детей-сирот получат квартиры для комфортного проживания
1
15:54
В ХМАО работодатели предлагают школьникам зарплату в 80 тысяч рублей
15:51
В Прикамье с пассажиров автобуса незаконно взимали комиссию за покупку билетов
15:51
Свердловчане нашли новый вариант для инвестиций
1
15:47
Текслер лично решил проблемы жителей отдаленных районов Челябинской области. Фото
15:45
Петербургский суд избрал меру обвиняемому в изнасиловании с ножом
15:45
Парализованного бизнесмена Гайсина хотят упрятать за решетку: решение суда
2
15:45
Суд сократил сумму выплат оправданному экс-замглавы курганского округа Цаплину
15:43
Житель ХМАО взыскал миллион рублей с виновника ДТП, в котором погиб его сын
15:43
В свердловской Ревде распустили протестную думу
1
15:41
Лавров заявил о новой встрече РФ и США
15:39
В ЯНАО мужчина насмерть забил молотком бывшую жену и сдался полиции
15:38
В пермском баре сыграют спектакль о клиентах
15:35
Лежал на дороге: в Тюменской области задавили пешехода
15:35
«Билайн» раскрыл, почему у пользователей перестал работать интернет
4
15:32
Арестован полковник ВСУ за атаку на Поддубного и вторжение в РФ
15:30
Совет Федерации одобрил закон о продлении программы маткапитала до конца 2030-го
15:29
Для бывшего главного дорожника Челябинска запросили реальный срок в колонии
2
15:26
В Катав-Ивановске ветеран войны умерла, не дождавшись медали
15:25
Крупнейший металлургический завод России признан лучшим по обеспечению безопасности при ЧС
15:25
Полиция нагрянула к екатеринбуржцу из-за фальшивых юаней
15:24
Общественники, выступающие против абортов, наведались в тюменские поликлиники
4
15:23
На Солнце произошла серьезная вспышка, есть риск магнитных бурь
15:22
Руководителей двух компаний подозревают в срыве выполнения гособоронзаказа
15:20
ВС РФ продвинулись в Курской области
15:18
Что известно об арестованном директоре филиала КГУ Сажиной в Кургане
16
15:16
Два сотрудника ДПС в Тюменской области стали фигурантами уголовных дел за взятки
1
15:15
Матвинко назвала ЕГЭ лотереей
3
15:15
Вице-премьер и глава Минтранса РФ приехали инспектировать большую стройку под Екатеринбургом. Видео
15:15
Ямальцы могут сообщить о незаконных свалках через приложение
15:13
Экс-замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК
15:11
Халяль-кафе в крупнейшем ТЦ Нижневартовска перезапускается в новый проект
15:10
На дорогах Тюменской области станет опаснее из-за погоды
15:05
Экопроект регоператора севера Свердловской области оценили чиновники
4
15:03
В России с 1 марта изменится схема платы за отопление: зимой придется платить больше
3
15:03
Хочется строить, но негде: застройщики Тюмени пожаловались на нехватку земли для новых проектов
15:02
Челябинский «Трактор» подписал новый контракт с американским хоккеистом
1
15:01
Почему челябинцы стали покупать двухкомнатные квартиры чаще однушек
15:00
В Петербурге мать случайно отравила сына, перепутав таблетки с нурофеном
2
15:00
В Кургане обсуждают перевод генерала СУ СК Францишко в Екатеринбург. Инсайд
3
14:55
В ХМАО выставлен на торги огромный ТЦ за 180 миллионов рублей
14:54
В Перми осужденного намотало на барабан на производстве
14:54
Сильнейший снегопад прогнозируется в Челябинской области в ближайшую ночь
14:53
В Челябинске раскупили мужской стриптиз к 8 Марта
14:52
Пермские следователи наши виновного в истории с нападением стаи собак на пенсионерку
14:51
В Ломоносове полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины-инвалида. Видео
1
14:51
Врач рассказала, как побороть метеочувствительность
3
14:47
Российские комики с ТНТ попали в аварию в США
3
14:41
Трамп подготовил величайший подарок для России
5
14:40
На Урале у служителей крупнейшего российского монастыря появился мобильный интернет
14:36
В Мурино на мать, оставившую троих детей без присмотра, СК завел уголовное дело
14:35
Улицу в Академическом районе затопило фекалиями
1
14:34
Депутаты Беларуси ратифицировали договор с Россией о гарантиях безопасности
14:34
В Тюмени женщина-инвалид почти полгода заперта в квартире
14:29
В ХМАО погиб водитель машины, столкнувшись с большегрузом. Фото
14:20
В Кремле озвучили причину поездки Зеленского в США
2
14:19
Тюменского бунтаря из ЛДПР Темуркаева готовы принять в «Справедливую Россию»
1
14:19
Попавший под городской автобус курганец скончался в больнице. Фото
5
14:18
Пензенский губернатор опроверг свою причастность к покушению на Романа Бусаргина
14:17
Песков заявил об общем решении Путина и Трампа по встрече
1
14:16
Водителям рассказали, за какой цвет автомобиля могут оштрафовать
4
14:16
Оскорбление в переписке довело жителя Ямала до суда
2
14:16
Свердловские силовики выступили с тревожным посланием
2
14:14
В Свердловской области стремительно растет наркомания
3
14:14
Хит или провал: продюсер высказался о кавере SHAMAN на «Небо Славян»
9
14:13
Петербургский школьник делился инструкциями по созданию гранат и взрывчатки
14:13
Чиновник и депутат, убившие женщину под Челябинском, могут быть причастны к другим смертям
1
14:11
Почти 200 пар в Пермском крае поженились в красивую дату
1
14:11
Дорого, но вкусно: в Тюменской области стоимость блинов превысила инфляцию
14:09
Экс-депутат Мосийчук*: сын спикера Рады сбежал от мобилизации в Польшу
14:09
Екатеринбурженки устроили имитацию оргии прямо в самолете из Таиланда
7
14:09
VIP-политики, бизнесмены и журналисты рассказали, за что любят Курган, признанный лучшим городом
8
14:06
В Пермском крае футбольный клуб обратился за помощью после гибели тренера на СВО
14:03
Загадочно пропавшая студентка из Полевского попала на видео
14:02
Киевский режим готовит провокацию в Запорожской области
14:01
Технику «Курганмашзавода» отправили работать в экстремальных условиях Якутии
1
13:58
Американская ракета попала в столовую под Курском и убила свердловского срочника. Фото
13:57
Отдел полиции Екатеринбурга раздирает коррупционный скандал, участвует ФСБ
1
13:54
Самый медийный синоптик Перми рассказал о погоде в марте
13:54
Власти ХМАО объявили срок сдачи моста через Обь
1
13:53
Жителей Тюмени, ЯНАО и ХМАО стали чаще обижать банки, нежели МФО
13:49
В Кургане арестовали директора филиала КГУ Сажину
16
13:47
Российский банкир купил принадлежавшую Volkswagen компанию
1
13:45
Комитет по печати в Петербурге получил право штрафовать за незаконную рекламу
13:41
Мэр Сургута озвучил численность населения города
13:39
Для зрителей Кубка по биатлону в Златоусте запустят мультимодальный маршрут
1
13:36
Пермский тракт затянуло густым туманом
13:36
Суд дал Трампу меньше двух дней на возобновление помощи Украине
4
13:34
На пермском стратегическом заводе начали проектировать новое производство
13:34
В Петербурге полиция задержала двух дезертиров с криминальным прошлым
13:32
В Челябинске продают готовый бизнес за 90 миллионов рублей. Фото
1
13:32
Внимание всем: в Тюмени завоют сирены
13:31
Свердловские такси будут отправлять наркоманов лечиться
13:30
Екатеринбург на грани транспортного коллапса: у перевозчиков нет денег на бензин
8
13:28
Через тюменский ЖК проложат дорогу от объездной до Московского тракта
13:27
Курганские приставы передали на СВО пиломатериалы, изъятые у контрабандистов
13:23
В Перми открылся первый магазин команды Путина
1
13:21
«Газпром» выделил миллионы рублей на ремонт техникума в ЯНАО
13:20
Названы топ-3 пермских застройщика, которые продают самое большое количество квартир
13:20
На новом фестивале в Пермском крае лошадей будут кропить святой водой
13:20
Водитель из Екатеринбурга занимался сексом в машине с 13-летней школьницей
3
13:17
Челябинский боксер Иван Чирков поборется за титул чемпиона Азии в Екатеринбурге
1
13:16
Лидер профсоюза РЖД стала зампредом думы Сургута
13:15
Челябинский экс-депутат устроил скандал в детской поликлинике. Фото, видео
2
13:15
Силы РФ выбили ВСУ из Скудного на границе ДНР и Запорожской области
13:12
Названы перешедшие в собственность Челябинска объекты зоопарка
3
13:11
Сенатор Клишас ответил половине России, поддержавшей смертную казнь
7
13:07
Замглавы Гагаузии Петров обвинил премьера Молдавии в своем задержании
13:03
Многодетные семьи в Петербурге смогут тратить маткапитал на окна и двери
13:03
Свердловскому участнику СВО отказали в выплате за ранение
1
12:59
Собственный бар и сауна в апартаментах: самые дорогие квартиры на вторичном рынке Тюмени
12:56
Путин дал новую должность тюменской судье
12:54
Полпред в ПФО анонсировал в Пермском крае соревнования для работающей молодежи
12:53
Задержанные из-за непогоды вертолеты в ЯНАО вылетают по назначению
12:53
Челябинский судья Лисицын, национализировавший «Макфу», пошел на повышение
12:50
Жительница ХМАО узнала о выигрыше в лотерею 46 миллионов рублей, когда пекла блины
2
12:50
Сотрудников пермской колонии подозревают в торговле наркотиками
1
12:48
«Пронюхивают отели и хостелы»: как ищут пропавшую студентку из Полевского. Фото
12:44
Украине придется изменить законодательство страны ради сделки с США по ресурсам
12:44
Участника программы «Время героев» назначили помощником главы Росавиации
4
12:42
«Примерьте пуховик полярника»: РГО открывает в ХМАО выставку, посвященную арктической экспедиции
12:42
Водитель маршрутки №86 сбил 8-летнего мальчика на переходе в Челябинске
12:42
Из-за ограничений в Сочи задержаны два рейса из Кургана
12:39
В Тюмени меньше чем за миллион продают самую дешевую комнату. Фото
12:39
«Помог ретроградный Меркурий»: свердловчанка увидела вещий сон и стала миллионером. Фото
1
12:37
«Горэлектротранс» не восстановит Полюстровскую подстанцию в Петербурге
12:37
Пермский летающий лыжник Евгений Климов стал чемпионом России
12:36
В Тюмени назвали самые опасные участки дорог. Список
1
12:32
В Apple пообещали исправить ошибку с заменой слова «расист» на «Трамп»
1
12:32
Bloomberg: три страны направят войска на Украину
4
12:32
Жога заявил о запасе редкоземельных металлов на Урале, которые хотят США
13
12:31
Челябинская ЕР приостановила членство главы села после убийства женщины
1
12:30
В ХМАО отключают телевидение и радио
12:28
Сожительница спрятала курганского должника в шкафу от приставов
5
12:26
В Екатеринбурге избавляются от бизнеса стоимостью 185 млн
1
12:25
В Перми резко подорожала аренда квартир-невеличек
1
12:22
Руководство оборонного ФГУПа задержали за махинации на 16 миллионов в Петербурге
2
12:22
В ХМАО на несколько часов задержали самолеты до Сочи
12:18
Пострадавшая от укусов бездомных собак пермская пенсионерка сама же их кормила
4
12:17
В МВД впервые прокомментировали информацию о задержании тюменских сотрудников ДПС
1
12:16
Россияне считают достойной пенсией 50 тысяч рублей
8
12:15
Бывшему главе Астрахани Полумордвинову вынесли приговор
1
12:14
Рейс из Сочи в ЯНАО задержали из-за ночной атаки беспилотников. Скрин
12:13
В ДТП в Челябинской области погибает в четыре раза больше мужчин, чем женщин
1
12:11
В Петербурге суд рассматривает дело о срыве гособоронзаказа
12:10
Беспилотник ВСУ повредил газовую трубу под Новороссийском
12:06
Свердловского бизнесмена уличили в поставке сотен кило поддельного масла
5
12:05
На сотрудников администрации Академического района завели дело
1
12:04
База отдыха под Пермью, где произошел пожар, не стала отменять прием гостей
12:04
Житель Челябинской области выиграл миллион рублей в лотерею
12:03
У крупного поставщика рыбы на Ямале изымают судовые билеты накануне путины
2
12:03
Вице-губернатор Вологодской области попался на вымогательстве миллионов рублей
8
11:58
WSJ раскрыла план Трампа по мирному соглашению на Украине
11:58
На курганском ТВ-канале объяснили, зачем продают долю
2
11:55
В Тюмени драка на корпоративе привела к уголовному делу
3
11:54
Sky News: Украине не хватит ресурсов, чтобы «расплатиться» с США
1
11:53
Бастрыкин заинтересовался хостелом для мигрантов в Петербурге
11:52
Грачи не прилетели: в Пермском крае их численность катастрофически снижается
1
11:52
В Челябинске запустили чат-бот для борьбы с пьяными водителями. Фото
11:48
В Литве Пушкина объявили «пропагандистом Кремля»
5
11:47
Мэр Сургута пообещал построить 15 новых школ
1
11:46
В оленеводческом предприятии Ямала назвали причину гибели более 30 оленей
11:43
На Ямале будут бесплатно доставлять всех желающих на День оленевода. Фото
11:43
Челябинской компании разрешили построить автосервис у дороги «Меридиан». Скрин
11:43
Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» признал вину в поножовщине
11:42
Певица МакSим хочет снять фильм о своей жизни
3
11:41
В ХМАО на пожаре погиб человек
11:41
Ротенберг после поражения «Спартака» опроверг слухи об отставке Миллера
4
11:37
В Челябинске взлетел запрос на покупку редкоземельных металлов
1
11:36
Виновник аварии с пятью погибшими на «Меридиане» в Челябинске был пьян
1
11:35
В Раде напомнили Зеленскому, что он обещал доходы по ресурсам украинским детям
3
11:35
Пермяки рассказали, о какой пенсии мечтают
11:33
Тюменские работники культуры станут миллионерами, если согласятся на переезд в маленькие села
1
11:32
Самобытные челябинские деревни решили поместить на карту самых красивых в РФ
11:30
Пермяки массово скупают весеннюю одежду и обувь
11:29
Туристическую привлекательность Шадринска хотят поднять за счет поддержки Москвы
5
11:29
Скандального свердловского авторитета Гасанова оставили под арестом. Фото
1
11:27
Крупнейший металлургический завод России раскрыл, сколько он сэкономил от внедрения инноваций
11:27
Пермяков стали чаще звать работать на завод
11:26
На Западе заявили об унижении Зеленского соратниками на глазах у фон дер Ляйен
1
11:23
В ЯНАО выплатят миллионную компенсацию ребенку, чей отец погиб на производстве
11:23
В Британии признали ошибку и представили новый план перемирия на Украине
11:22
Politico: в Госдепе США разрабатывают план по возобновлению помощи Украине
4
11:15
Названы главные соперники России в зимних видах спорта
11:13
Папа, мама, сын и две подельницы: как в Тюмени и Тобольске обчищали ломбарды
1
11:12
Курганских бизнесменов призвали переходить на исторические вывески
10
11:11
Челябинская модель Шейк повторила за Бьянкой Цензори и вышла на подиум в прозрачном платье
2
11:10
В Германии придумали, как избежать продажи «Северного потока — 2» американцам
1
11:09
В Перми венгерские музыканты превратили классические произведения Чайковского в джаз. Видео
1
11:09
В пермской школе произошел пожар. Фото, видео
11:02
В США сообщили Украине неприятные новости о сделке по ресурсам
10:58
В Китае жестко ответили на план Трампа поссорить Москву и Пекин
1
10:52
В ОП предложили повысить маткапитал за третьего ребенка до миллиона рублей
8
10:51
Жителей Чусового погрузили в эпоху Моцарта и Паганини
10:50
В багажнике через границу: в Тюменской области остановили машину с «припрятанным» мигрантом. Фото
10:50
Жительница Нового Уренгоя организовала интимный досуг и попала под следствие
10:48
Волатильность рубля достигла максимума за год
1
10:46
В Перми рухнули цены на земельные участки для дач и коттеджей
10:43
В Челябинске открыли продажи билетов на летний поезд до Севастополя
10:42
В России резко подскочила «инфляция для бедных»
6
10:37
Свердловские грузовики со стройматериалами задержали по пути в Курган. Фото
1
10:36
Пермский прокурор проверил условия в колонии для юных преступников
1
10:35
Жители многоэтажки в Челябинске жалуются на резкий запах ацетона в квартирах
1
10:34
В ХМАО выросли зарплаты на предприятиях из-за дефицита рабочих
10:34
Возбуждено дело после пропажи студентки под Екатеринбургом
10:34
Губернатор Моор: в Тюмени мигранты не должны быть угрозой местным жителям
2
10:32
Треть личных данных челябинцев к злоумышленникам утекла через мессенджеры
1
10:29
В Пермском крае монтера пути сбил поезд
10:28
В Германии раскрыли, какие компании хотят вернуться в Россию
8
10:28
Кровавая Луна появится в небе над Пермским краем
10:27
Солнце «штормит»: чего ждать от магнитной бури 27 февраля 2025 года
1
10:25
Shot: в аэропортах Северного Кавказа введен план «Ковер»
1
10:25
В Пермском крае побит температурный рекорд тепла 37-летней давности
10:23
В Екатеринбурге снизилось на 64% количество новых случаев ВИЧ
10:22
Блин-кебаб и с черной икрой: где поесть недорогие и необычные блины в Екатеринбурге
10:11
У курганца за пьяную езду забрали иномарку в доход государства. Фото
6
10:10
Жители России смогут увидеть редкое астрономическое явление
1
10:09
Лучше не станет: в Тюмени подорожало такси
10:07
США начали разрабатывать ракетную защиту как в Израиле
1
10:00
В Челябинской области завершают строительство нового ЖК возле озера Тургояк
09:55
В Челябинске задержали рейсы из-за ограничений в аэропорту Сочи. Скрин
09:55
Экс-сотруднице курганской полиции изменили приговор за взятки от мигрантов
5
09:54
В Тюмени мужчина выжил после падения с шестого этажа. Видео
1
09:53
Зарплаты челябинских операторов станков с ЧПУ достигли 110 тысяч рублей
1
09:52
В ЯНАО возбудили уголовное дело на уклониста от армии
09:49
Массовая авария с троллейбусом в центре Челябинска стала причиной пробки. Фото, видео
2
09:43
Президент Индонезии тепло охарактеризовал Владимира Путина
09:40
Новозеландский наемник ВСУ обжаловал приговор курского суда
9
09:29
К 8 Марта в Челябинскую область завезли 2,7 миллиона цветов. Фото
09:26
С 1 марта россияне смогут получать компенсацию при увольнении
2
09:22
Минобороны РФ: Украина запустила более сотни дронов по России
3
09:20
В центре Кургана расширят дорогу ради снижения числа ДТП
10
09:13
В зоне СВО появятся обновленные бронемашины «Ахмат» с ключевой особенностью
5
09:09
ВС РФ начали освобождение двух населенных пунктов в Харьковской области
1
09:08
В Кургане городской автобус сбил пешехода, выскочившего на дорогу. Видео
1
09:05
Жители отдаленного района в ЯНАО оказались отрезаны от города
09:02
Россиян предупредили о риске остаться без пенсии из-за одной ошибки
36
09:00
Жителям Екатеринбурга рассказали, что станет ключом к развитию Южной Ботаники
1
08:55
Марочко заявил о катастрофическом положении ВСУ у Волчанска
08:51
Свердловский экс-борец с коррупцией дал показания на бывшего главу налоговой
8
08:48
Пермский суд возобновит дело по иску из-за авторских прав на колбасу
08:45
Крупные щуки и мясистые караси: челябинские озера для удачной рыбалки. Фото
2
08:40
Мэрия Кургана приступила к новому этапу изъятия домов под снос для строительства дороги
6
08:37
Президент Колумбии назвал сделку Украины и США глупостью Зеленского
12
08:32
Из-за взрывного роста зарплат в России увеличилось покрытие расходов на пенсии
17
08:30
Российские банки ввели комиссию за покупку новых долларов
7
08:28
Война похоронщиков привела к задержанию сына экс-замглавы полиции Нижнего Тагила
2
08:22
В Ханты-Мансийске средняя зарплата достигла почти 130 тысяч рублей. Скрин
7
08:20
Власти ХМАО определяются с кандидатурой нового омбудсмена по КМНС. Инсайд
1
08:13
Экономисты предрекли укрепление рубля до 80 за доллар, но властям придется его ослабить
15
08:03
IOL: в ЮАР сорвали проукраинский митинг песней «Сигма-бой»
3
08:00
В Тюмени снова потеплеет
08:00
«Умные» технологии заботятся об экологии на карьерах челябинского золотодобытчика
1
07:59
В ЯНАО разводятся 86% пар
11
07:51
Уехавший из России актер Смольянинов* копит долги
2
07:45
В депстрое пытались заменить декретниц работниками из мэрии Кургана
10
07:40
Челябинец рассказал о предке из Шадринска, чье воинское захоронение нашли во Франции
1
07:38
Еще одна страна готова принять участие в праздновании 9 мая в Москве
5
07:37
В Перми безнадзорные собаки «переехали» на новое место жительства
07:36
Вильфанд рассказал об аномальной погоде в ряде регионов в преддверии весны
2
07:34
В ЯНАО более, чем на 20% подорожали автомобили
1
07:25
Стала известна причина задержания кинокритика Барабаш
07:25
Порошенко* в панике после отклонения украинской резолюции со стороны США
07:01
В Свердловской области температура воздуха выйдет в плюс
06:59
Тюменская компания стала выпускать в 3,5 раза больше кормов для животных
06:50
Shot: ночью над Туапсе прозвучала серия громких взрывов
06:42
В ХМАО запустят низкоорбитальные спутники, чтобы определять заснеженность дворов
7
06:39
Спецпосланник Трампа по Украине спрогнозировал, когда закончится СВО
1
06:26
В России количество ПВЗ Ozon и Wildberries захотели урегулировать
7
06:25
Губернатор Кондратьев: Киев попытался совершить теракт на Кубани
2
06:18
В Кургане появился первый оцифрованный прогноз по уровню воды в реке Тобол. Скрин
6
06:15
Власти начнут бороться с подделками на Wildberries и Ozon
3
06:13
Стало известно о зверствах ВСУ в ходе отступления под Курском
2
06:02
В Пермь не пустили более 100 килограммов опасных продуктов
05:56
«Пелена спала»: продюсер Бардаш раскрыл изменившиеся настроения на Украине
32
05:56
В Тюменской области стремительно дорожает детское питание
3
05:43
Позвал россиян жить в США и попросил миротворцев на Украину: новые заявления Трампа
15
05:35
ХМАО вошел в пятерку лучших регионов России по цифровизации ЖКХ
2
05:31
В Свердловской области из-за аварии жители остались без воды
1
04:55
В ЯНАО неизвестный пробрался в приют и выпустил на улицу больных собак
04:55
Тепло придет в Курган и Шадринск
4
04:51
В Москве подожгли квартиру лидера «Би-2» и оставили загадочное сообщение
5
04:37
В России обнаружили фальшивую молочку, которую не убирают с полок
41
04:33
В Тюменской области усилят защиту ТЭК от терактов и диверсий БПЛА
04:26
В Анапе прозвучали взрывы на фоне атаки БПЛА
04:19
Аэропорт Сочи закрыли на фоне сообщений о плане «Ковер»
1
04:14
Трамп оценил, сколько сможет воевать Украина
2
04:12
Семью инвалида, чей дом снесут в Кургане, вынуждают отдать жилье за копейки. Фото
28
04:02
В Екатеринбурге продают редкий британский кабриолет
03:58
В Челябинской области снизили цену на самый дорогой бизнес-центр стоимостью миллиард рублей. Скрин
1
03:56
Трамп предложил россиянам переехать в США за круглую сумму
18
03:52
Израиль нанес массированный удар по Сирии. Видео
7
03:25
США оценили стоимость соглашения с Украиной по металлам
9
03:24
В ХМАО стремительно дорожают продукты
2
03:20
Трамп счел необходимым разместить на Украине миротворческие силы
26
03:15
В России посчитали сторонников смертной казни по поколениям
17
03:11
Alrakoba: в Судане разбился самолет с военными на борту
03:01
Трамп признался, что раздумывает над снятием санкций с России
5
02:57
Россияне стали терять деньги из-за возвращения иностранных компаний
3
02:55
Стало ясно, кто заменит Дамблдора в сериале «Гарри Поттер» от HBO
2
02:51
Актриса из Магнитогорска сыграла роль идеальной студентки на ТНТ. Фото
02:47
Трампу понравилась идея заключить сделку с РФ по редкоземельным металлам
1
02:46
Погибшего на СВО слесаря из ЯНАО посмертно наградили орденом Мужества. Фото
02:29
На концерт автоклуба в округе Курганской области пришло девять зрителей. Фото
12
02:19
Мэр украинского города по-русски обратился к Зеленскому с призывом о мире
2
02:16
В челябинском селе бездомная собака бросилась в лицо школьнику. Фото
6
02:12
Зеленский в годовщину начала СВО пожелал скорый мир
2
02:10
Скейт-парк и детские площадки: в Тюмени определились с зонами для «Сквера Депутатов». Фото
1
01:58
Зеленский сторговался и готов вылетать в Вашингтон: Украина приняла новые условия сделки с США
7
01:55
Киев столкнулся с ночной воздушной атакой БПЛА
01:50
Выяснилось, какой срок дали фигуранту дела экс-замглавы Росприроднадзора
01:45
Российский разработчик видеоигр похвастался рекордом по доходам
3
01:43
Оленеводы ХМАО готовятся к участию в конкурсе профессионального мастерства
1
01:35
Главный репродуктолог Свердловской области высказалась против запрета на аборт
6
01:14
Жительница ЯНАО поборется за титул «Богатырь всея Руси», чтобы выиграть 10 млн
1
01:10
США допустили несчастье у сторон после мирного урегулирования СВО
2
01:06
Пермский застройщик выбрал название для ЖК на месте дома с Есениным
1
01:03
За день в Челябинске выпала половина месячной нормы снега. Видео
1
01:00
Глава «АвтоВАЗа» пожаловался на возможное обрушение рынка
19
00:54
В Тюменской области на 10 тысяч выросло количество предпринимателей
2
00:50
Стало известно, когда США заключат с Украиной сделку по металлам
00:44
США пообещали встряхнуть Пентагон за провалы
00:37
В ХМАО откроется представительство Президентской академии
00:23
В мэрии Кургана пообещали наказать автовладельцев, чьи машины брошены на детских площадках. Фото
12
00:23
В Москве задержали кинокритика и журналистку Екатерину Барабаш
00:10
Украина согласилась на сделку с США по полезным ископаемым
22
00:08
Родственник челябинского главы рассказал о звонке накануне жестокого убийства
00:03
Возможный президент Польши в будущем потребовал от Киева отменить культ Бандеры