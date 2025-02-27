Бизнесменов-подельников экс-невестки Чернецкого выпустили из-под ареста

В Екатеринбурге выпустили из-под ареста бизнесменов Шахмаева и Петрова
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Мера пресечения обвиняемым в похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве. Свердловская область, Каменск-Уральский , арест, суд, мера пресечения, наручники, судебное заседание, ограничение свободы, конвой в зале суда, конвой в суде
Под арестом Шахмаев и Петров находились с весны прошлого года Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Свердловские бизнесмены Василий Петров (ООО «Шудья») и Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»), попавшие под уголовное преследование по обвинению в мошенничестве вместе с Анастасией Чернецкой — экс-невесткой бывшего мэра Аркадия Чернецкого — вышли из-под ареста. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ленинского райсуда.

«Обоим назначили запрет определенных действий. Заседания прошли 25 февраля», — сообщили в инстанции.

Предпринимателей задержали в марте прошлого года после обысков в БЦ Clever Park. Следствие считает, что они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Считается, что показания Шахмаева легли в основу дела экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Андрея Дьякова.

Последнему вменяют превышение должностных полномочий и взятку в размере 200 млн рублей. Он заключил досудебное соглашение, в рамках которого дал показания на бывшего главу регионального управления Федеральной налоговой службы Сергея Логинова, говорил источник URA.RU.

Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.

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Свердловские бизнесмены Василий Петров (ООО «Шудья») и Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»), попавшие под уголовное преследование по обвинению в мошенничестве вместе с Анастасией Чернецкой — экс-невесткой бывшего мэра Аркадия Чернецкого — вышли из-под ареста. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ленинского райсуда. «Обоим назначили запрет определенных действий. Заседания прошли 25 февраля», — сообщили в инстанции. Предпринимателей задержали в марте прошлого года после обысков в БЦ Clever Park. Следствие считает, что они предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Считается, что показания Шахмаева легли в основу дела экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Андрея Дьякова. Последнему вменяют превышение должностных полномочий и взятку в размере 200 млн рублей. Он заключил досудебное соглашение, в рамках которого дал показания на бывшего главу регионального управления Федеральной налоговой службы Сергея Логинова, говорил источник URA.RU. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.
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