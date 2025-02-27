Задержан топ-менеджер национализированной «Макфы», экс-силовик Паршин

Задержан директор по закупкам «Макфы» Владлен Паршин
© Служба новостей «URA.RU»
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Директора по закупкам «Макфы» задержали ФСБ и СК
Директора по закупкам «Макфы» задержали ФСБ и СК Фото:

Сотрудники ФСБ и СК задержали директора по закупкам «Макфы» (Челябинская область) Владлена Паршина. В пресс-службе холдинга URA.RU подтвердили эту информацию.

«Мы подтверждаем информацию о задержании. Но поскольку у нес нет полной информации о случившемся — с заявлением выступим позднее», — сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга.

Задержание, возможно, связано с получением взяток. В пресс-службах региональных управлений ФСБ и СКР пока информацию не комментируют.

В настоящее время холдинг «Макфа» национализирован. Активы холдинга переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Бывшие владельцы холдинга считают претензии необоснованными.

Ранее Паршин работал в органах МВД. В 2011 году он был назначен на должность заместителя начальника оперативно-розыскной части № 4. Но во времена, когда областью руководил Михаил Юревич, ушел в бизнес.

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Сотрудники ФСБ и СК задержали директора по закупкам «Макфы» (Челябинская область) Владлена Паршина. В пресс-службе холдинга URA.RU подтвердили эту информацию. «Мы подтверждаем информацию о задержании. Но поскольку у нес нет полной информации о случившемся — с заявлением выступим позднее», — сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга. Задержание, возможно, связано с получением взяток. В пресс-службах региональных управлений ФСБ и СКР пока информацию не комментируют. В настоящее время холдинг «Макфа» национализирован. Активы холдинга переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Бывшие владельцы холдинга считают претензии необоснованными. Ранее Паршин работал в органах МВД. В 2011 году он был назначен на должность заместителя начальника оперативно-розыскной части № 4. Но во времена, когда областью руководил Михаил Юревич, ушел в бизнес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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