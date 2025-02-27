Адвокат Жорин рассказал, что будет с Буйновым после ДТП

Певец Александр Буйнов обязательно понесет ответственность за наезд на пешехода, но какую именно, определит суд. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил адвокат Сергей Жорин.
«Если в результате экспертизы будет установлено, что потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, действия водителя могут быть квалифицированы по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Максимальное наказание по ней до 2-х лет лишения свободы. Важно отметить, что окончательная квалификация действий и назначение наказания зависят от результатов официального расследования и судебного разбирательства», — сказал Жорин.
По данным СМИ, певец после инцидента пытался замять вопрос с семьей пострадавшей, откупившись деньгами. Однако родные 61-летней женщины отказались. Адвокат Жорин поясняет: в данном случае предложение виновником ДТП на месте происшествия компенсировать материальный и моральный вред потерпевшему нельзя квалифицировать как взятку, которая предполагает передачу денежных средств или иных ценностей должностному лицу за совершение или несовершение определенных действий в рамках его служебных полномочий.
«В данном случае речь идет о гражданско-правовых отношениях между частными лицами. Добровольное возмещение ущерба на месте происшествия может рассматриваться как стремление виновника урегулировать ситуацию мирным путем и загладить свою вину. Однако важно учитывать, что такие действия не освобождают от возможной административной или уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения», — объяснил правозащитник.
Александр Буйнов на внедорожнике Lexus LX 570 сбил женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском городском округе. У пострадавшей разрыв связок. Изначально Буйнов отрицал, что был за рулем и заявлял, что автомобилем управлял его водитель.
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