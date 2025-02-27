В ХМАО экс-депутат, обвиняемый в коррупции, выступит в суде с последним словом

Бывший депутат думы Югорска (ХМАО) и руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Александр Беккер выступит в суде с последним словом. Следствие обвиняет его незаконном получении субсидии от департамента промышленности региона.
«Беккер готовится выступить с последним словом в суде после прений сторон. Затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта», — сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
Александра Беккера обвиняют в том, что он получил субсидию от департамента промышленности ХМАО на выкорчевывание пней на участке под сельхозугодья, но якобы не произвел работы. Однако на одном из процессов выступил ряд свидетелей (в том числе участковый лесничий, проводивший экспертизу), которые подтвердили, что работа на самом деле была проведена.
По мнению стороны защиты, эти показания опровергают версию обвинения о том, что замдиректора департамента промышленности Андрей Шиповалов (он также проходит обвиняемый по делу) якобы незаконно выдал субсидию Беккеру. Подсудимый выступит с последним словом сразу после прений сторон.
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