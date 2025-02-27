Жителя Магнитогорска внесли в лист террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, жителя Магнитогорска Челябинской области Сергея Беленова*. Это следует из данных на официальном сайте ведомства.
«Включенные в перечень террористов и экстремистов: Беленов Сергей Сергеевич*, 22 мая 1999 года рождения, город Магнитогорск», — говорится в документе.
У лиц, внесенных в перечень, блокируются банковские счета. Замораживаются сделки с принадлежащим им имуществом. На сегодняшний день в Челябинской области в перечень внесены порядка 60 человек.
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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