Отдых россиян в Таиланде станет дороже

В Таиланде в конце 2025 года введут туристический налог
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Таиланде собираются ввести туристический налог в 800 рублей
В Таиланде собираются ввести туристический налог в 800 рублей Фото:

С конца 2025 года Таиланд начнет взимать налог с иностранных туристов, в размере в 300 бат (примерно 800 рублей). Об этом заявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тьентхонг.

«В Таиланде с въезжающих иностранных туристов с конца 2025 года будут взимать налог», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на тайские СМИ. По их данным, налог будет взиматься с тех туристов, что прибыли самолетом. Те, кто въезжают в Таиланд по суше или воде, смогут оплатить налог единожды и при этом посетить страну несколько раз.

Введение налога не должно привести к уменьшению количества туристов из-за своей небольшой суммы. При этом собранные средства будут направлены на страхование жизни и здоровья отдыхающих во время их пребывания в Таиланде.

Планы по введению такого налога обсуждались тайскими властями еще до начала пандемии COVID-19, однако реализация этих планов была задержана. Возможность введения налога вызвала неоднозначную реакцию среди представителей частного туристического бизнеса, которые выражают опасения, что это может негативно сказаться на дальнейшем росте турпотока в страну.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С конца 2025 года Таиланд начнет взимать налог с иностранных туристов, в размере в 300 бат (примерно 800 рублей). Об этом заявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тьентхонг. «В Таиланде с въезжающих иностранных туристов с конца 2025 года будут взимать налог», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на тайские СМИ. По их данным, налог будет взиматься с тех туристов, что прибыли самолетом. Те, кто въезжают в Таиланд по суше или воде, смогут оплатить налог единожды и при этом посетить страну несколько раз. Введение налога не должно привести к уменьшению количества туристов из-за своей небольшой суммы. При этом собранные средства будут направлены на страхование жизни и здоровья отдыхающих во время их пребывания в Таиланде. Планы по введению такого налога обсуждались тайскими властями еще до начала пандемии COVID-19, однако реализация этих планов была задержана. Возможность введения налога вызвала неоднозначную реакцию среди представителей частного туристического бизнеса, которые выражают опасения, что это может негативно сказаться на дальнейшем росте турпотока в страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...