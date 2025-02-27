Отдых россиян в Таиланде станет дороже

С конца 2025 года Таиланд начнет взимать налог с иностранных туристов, в размере в 300 бат (примерно 800 рублей). Об этом заявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тьентхонг.
«В Таиланде с въезжающих иностранных туристов с конца 2025 года будут взимать налог», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на тайские СМИ. По их данным, налог будет взиматься с тех туристов, что прибыли самолетом. Те, кто въезжают в Таиланд по суше или воде, смогут оплатить налог единожды и при этом посетить страну несколько раз.
Введение налога не должно привести к уменьшению количества туристов из-за своей небольшой суммы. При этом собранные средства будут направлены на страхование жизни и здоровья отдыхающих во время их пребывания в Таиланде.
Планы по введению такого налога обсуждались тайскими властями еще до начала пандемии COVID-19, однако реализация этих планов была задержана. Возможность введения налога вызвала неоднозначную реакцию среди представителей частного туристического бизнеса, которые выражают опасения, что это может негативно сказаться на дальнейшем росте турпотока в страну.
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