Первый пациент с редкой генетической болезнью получил лечение российским препаратом

В России началось лечение первого пациента с болезнью Фабри с использованием отечественного препарата «Фабагал», произведенного российской компанией «Петровакс фарм». В заявлении пресс-службы компании говорится, что это стало возможным после того, как в феврале была выпущена первая партия этого препарата.
«Это первый случай в истории российской медицины, когда препарат для лечения редкой болезни был полностью воссоздан в нашей стране. Его применение позволит обеспечить терапией почти в два раза больше пациентов благодаря более низкой цене», — отметили в пресс-службе. В декабре 2024 года было объявлено о том, что компания «Петровакс Фарм» успешно завершила процесс регистрации лекарственного препарата, который был полностью разработан и произведен в России. Работы по данному проекту были завершены в предыдущем году.
Болезнь Фабри представляет собой редкое генетическое заболевание, вызываемое недостатком фермента альфа-галактозидазы A. Этот дефицит приводит к накоплению липидов в клетках, что в свою очередь ведет к поражению важных органов. Отсутствие адекватного лечения может привести к серьезным осложнениям, включая сердечно-сосудистые заболевания, почечную недостаточность и инсульты.
Препарат Фабагал, который уже более десяти лет используется в клинической практике по всему миру, был официально зарегистрирован в России в 2023 году. С момента регистрации препарата в России его уже успели получить 50 российских пациентов.
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