В Тюмени почти две недели подряд будет идти снег

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Затяжные снегопады начнутся в Тюмени в начале марта
Затяжные снегопады начнутся в Тюмени в начале марта Фото:

В Тюмени с 6 по 11 марта и с 14 по 19 марта ожидаются снегопады. Об этом сообщает официальный сайт сервиса по прогнозу погоды Gismeteo.

«В период с 6 по 11 марта на территории Тюмени ожидаются снег и мокрый снег. Средняя температура воздуха составит от 0 до 4 градусов тепла», — сообщается в прогнозе погоды от Gismeteo.

Там указано, что 12 и 13 марта осадков в Тюмени не будет. А затем снегопад снова затянется на шесть дней и закончится только к 20 марта.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени метеорологическая весна может наступить уже в конце марта. Обычно дата начала этого периода выпадает на 1 апреля.

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В Тюмени с 6 по 11 марта и с 14 по 19 марта ожидаются снегопады. Об этом сообщает официальный сайт сервиса по прогнозу погоды Gismeteo. «В период с 6 по 11 марта на территории Тюмени ожидаются снег и мокрый снег. Средняя температура воздуха составит от 0 до 4 градусов тепла», — сообщается в прогнозе погоды от Gismeteo. Там указано, что 12 и 13 марта осадков в Тюмени не будет. А затем снегопад снова затянется на шесть дней и закончится только к 20 марта. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени метеорологическая весна может наступить уже в конце марта. Обычно дата начала этого периода выпадает на 1 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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