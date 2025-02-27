В Тюмени почти две недели подряд будет идти снег

В Тюмени с 6 по 11 марта и с 14 по 19 марта ожидаются снегопады. Об этом сообщает официальный сайт сервиса по прогнозу погоды Gismeteo.
«В период с 6 по 11 марта на территории Тюмени ожидаются снег и мокрый снег. Средняя температура воздуха составит от 0 до 4 градусов тепла», — сообщается в прогнозе погоды от Gismeteo.
Там указано, что 12 и 13 марта осадков в Тюмени не будет. А затем снегопад снова затянется на шесть дней и закончится только к 20 марта.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени метеорологическая весна может наступить уже в конце марта. Обычно дата начала этого периода выпадает на 1 апреля.
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