США ждут прибыль в 20 млрд долларов от сделки с Украиной по металлам

США ждут, что предстоящая сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в размере 20 миллиардов долларов. Эти средства планируется направить на погашение дефицита бюджета Штатов и сокращения налогового бремени американских граждан, сообщили в Белом доме.
«Есть много оценок, но я думаю, что приблизительная оценка того, что это принесет американскому народу, составляет около 20 миллиардов долларов, но на самом деле стоимость (сделки — прим. URA.RU) гораздо больше», — заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. Его слова передает РИА Новости.
Подписание соглашения запланировано на ближайший пятницу, 28 февраля, когда украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон. В рамках этого соглашения, как сообщается, будет создан совместный фонд восстановления, куда Украина будет направлять половину доходов от эксплуатации редкоземельных металлов. США, в свою очередь, обязуются поддержать финансовые и экономические инициативы для устойчивого развития Украины.
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