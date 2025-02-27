США ждут прибыль в 20 млрд долларов от сделки с Украиной по металлам

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США ожидают, что сделка с Украиной принесет прибыль в 20 миллиардов долларов
США ожидают, что сделка с Украиной принесет прибыль в 20 миллиардов долларов Фото:

США ждут, что предстоящая сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в размере 20 миллиардов долларов. Эти средства планируется направить на погашение дефицита бюджета Штатов и сокращения налогового бремени американских граждан, сообщили в Белом доме.

«Есть много оценок, но я думаю, что приблизительная оценка того, что это принесет американскому народу, составляет около 20 миллиардов долларов, но на самом деле стоимость (сделки — прим. URA.RU) гораздо больше», — заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. Его слова передает РИА Новости.

Подписание соглашения запланировано на ближайший пятницу, 28 февраля, когда украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон. В рамках этого соглашения, как сообщается, будет создан совместный фонд восстановления, куда Украина будет направлять половину доходов от эксплуатации редкоземельных металлов. США, в свою очередь, обязуются поддержать финансовые и экономические инициативы для устойчивого развития Украины.

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США ждут, что предстоящая сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в размере 20 миллиардов долларов. Эти средства планируется направить на погашение дефицита бюджета Штатов и сокращения налогового бремени американских граждан, сообщили в Белом доме. «Есть много оценок, но я думаю, что приблизительная оценка того, что это принесет американскому народу, составляет около 20 миллиардов долларов, но на самом деле стоимость (сделки — прим. URA.RU) гораздо больше», — заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. Его слова передает РИА Новости. Подписание соглашения запланировано на ближайший пятницу, 28 февраля, когда украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон. В рамках этого соглашения, как сообщается, будет создан совместный фонд восстановления, куда Украина будет направлять половину доходов от эксплуатации редкоземельных металлов. США, в свою очередь, обязуются поддержать финансовые и экономические инициативы для устойчивого развития Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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