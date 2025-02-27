В Тюмени появится еще одна большая дорога, которая свяжет две трассы

В Тюмени планируют построить обход Ожогино. Новая дорога свяжет Червишевский и Московский тракты, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
«Проектная документация по обходу Ожогино на участке от транспортной развязки в районе Червишевского тракта до Салманова разрабатывается в настоящее время», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что новая дорога пройдет также по улице Джанбровского, связывая Червишевский и Московский тракты.
Новый выезд из Тюменской слободы планируется сделать четырехполосным. Несмотря на то, что в плане дорожных работ на 2025–2027 год его строительство не запланировано, уже подготавливаетя выход в сторону будущей объездной.
В Тюмени в ЖК «Колумб» построят дорогу на улице Первооткрывателей от Московского тракта до объездной. На разработку проекта потратят около семи миллионов рублей.
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