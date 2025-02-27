В Нижнем Тагиле открыли сразу три филиала детских клиник. Учреждения закрывали на ремонт, зато теперь 4 тысячи пациентов смогут посещать обновленные поликлиники. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале.
«Сегодня у нас произошло знаковое событие — сразу три филиала детских поликлиник открыли свои двери после капитального ремонта. Теперь почти 4 тысячи маленьких пациентов и их родителей смогут посещать обновлённые и комфортные медучреждения на улицах Сурикова, Джамбула и Курортной», — говорится в сообщении.
Благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», которую поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, стало возможным внедрение данных изменений. В добавление к этому, в текущем году запланировано открытие детской поликлиники на улице Карла Маркса после завершения ремонтных работ.
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