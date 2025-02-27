27 февраля 2025

На «Госуслугах» создадут портфолио обучающегося для россиян младше 35 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый проект будет хранить важную информацию об образовании пользователей
Новый проект будет хранить важную информацию об образовании пользователей Фото:

На портале «Госуслуги» разрабатывается новый сервис «Цифровое портфолио обучающегося», который станет универсальным хранилищем информации о достижениях и документах, связанных с образованием. Об этом сообщил зампред правительства и руководителя аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. 

«В портфолио будет собрана информация об аттестате о среднем образовании, итогах ЕГЭ, значках ГТО, а также о навыках, увлечениях и других важных данных. Эти сведения планируется использовать для предоставления гражданам персонализированные госуслуги, в том числе в области образования», — передает «РБК» пояснения Григоренко.

На первом этапе проект будет использовать данные, предоставляемые государственными и муниципальными образовательными учреждениями. В дальнейшем в систему планируется включить информацию от частных образовательных организаций и других новых источников. 

Для обеспечения безопасности сервиса будет использоваться многоуровневая система защиты. При этом данные не будут сохраняться непосредственно на портале «Госуслуги». Информация останется размещенной в региональных государственных информационных системах, пишет телеканал «Царьград»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На портале «Госуслуги» разрабатывается новый сервис «Цифровое портфолио обучающегося», который станет универсальным хранилищем информации о достижениях и документах, связанных с образованием. Об этом сообщил зампред правительства и руководителя аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.  «В портфолио будет собрана информация об аттестате о среднем образовании, итогах ЕГЭ, значках ГТО, а также о навыках, увлечениях и других важных данных. Эти сведения планируется использовать для предоставления гражданам персонализированные госуслуги, в том числе в области образования», — передает «РБК» пояснения Григоренко. На первом этапе проект будет использовать данные, предоставляемые государственными и муниципальными образовательными учреждениями. В дальнейшем в систему планируется включить информацию от частных образовательных организаций и других новых источников.  Для обеспечения безопасности сервиса будет использоваться многоуровневая система защиты. При этом данные не будут сохраняться непосредственно на портале «Госуслуги». Информация останется размещенной в региональных государственных информационных системах, пишет телеканал «Царьград». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...