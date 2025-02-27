На «Госуслугах» создадут портфолио обучающегося для россиян младше 35 лет

На портале «Госуслуги» разрабатывается новый сервис «Цифровое портфолио обучающегося», который станет универсальным хранилищем информации о достижениях и документах, связанных с образованием. Об этом сообщил зампред правительства и руководителя аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
«В портфолио будет собрана информация об аттестате о среднем образовании, итогах ЕГЭ, значках ГТО, а также о навыках, увлечениях и других важных данных. Эти сведения планируется использовать для предоставления гражданам персонализированные госуслуги, в том числе в области образования», — передает «РБК» пояснения Григоренко.
На первом этапе проект будет использовать данные, предоставляемые государственными и муниципальными образовательными учреждениями. В дальнейшем в систему планируется включить информацию от частных образовательных организаций и других новых источников.
Для обеспечения безопасности сервиса будет использоваться многоуровневая система защиты. При этом данные не будут сохраняться непосредственно на портале «Госуслуги». Информация останется размещенной в региональных государственных информационных системах, пишет телеканал «Царьград».
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