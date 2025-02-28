Суд запретил Трампу массово увольнять сотрудников

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Суд в США запретил Трампу массовые увольнения
Суд в США запретил Трампу массовые увольнения Фото:

Суд запретил президенту США Дональду Трампу и его администрации массово увольнять сотрудников, которые находятся на испытательном сроке. Об этом сообщают американские СМИ. 

«Федеральный судья приказал <…>Управлению по управлению персоналом отменить директивы, которые инициировали массовое увольнение работников с испытательным сроком по всему правительству. Он постановил, что увольнения, вероятно, были незаконными», — сообщает газета Washington Post.

Ранее американские СМИ писали про программу Трампа, которая уменьшает количество сотрудников в федеральных ведомствах. Под чистки попадали ФБР, Министерство обороны и армия США

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Суд запретил президенту США Дональду Трампу и его администрации массово увольнять сотрудников, которые находятся на испытательном сроке. Об этом сообщают американские СМИ.  «Федеральный судья приказал <…>Управлению по управлению персоналом отменить директивы, которые инициировали массовое увольнение работников с испытательным сроком по всему правительству. Он постановил, что увольнения, вероятно, были незаконными», — сообщает газета Washington Post. Ранее американские СМИ писали про программу Трампа, которая уменьшает количество сотрудников в федеральных ведомствах. Под чистки попадали ФБР, Министерство обороны и армия США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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