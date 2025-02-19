Глава Пентагона планирует уволить ЛГБТ* — генералов

Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения ряда высокопоставленных военных генералов и адмиралов. Основанием для этого стали их выступления за инициативы в области разнообразия и инклюзивности, а также высказывания, противоречащие позиции администрации президента США Дональда Трампа.
«Министр обороны Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения ряда военных генералов и адмиралов уже на этой неделе. Большинство из тех, кто попал в список, были тесно связаны с бывшим министром обороны Ллойдом Остином», — сообщает NBC News.
Отмечают, что среди возможных кандидатов на увольнение находится генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Ожидается, что на места уволенных офицеров придут лица, чьи взгляды больше соответствуют направлениям действующей администрации.
ЛГБТ* — в России движение признано экстремистским и запрещено
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.