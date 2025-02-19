19 февраля 2025

Глава Пентагона планирует уволить ЛГБТ* — генералов

Шеф Пентагона уволит генералов, чьи взгляды расходятся с позицией Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место уволенных придут те, чьи взгляды больше соответствуют политике нового правительства
На место уволенных придут те, чьи взгляды больше соответствуют политике нового правительства Фото:

Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения ряда высокопоставленных военных генералов и адмиралов. Основанием для этого стали их выступления за инициативы в области разнообразия и инклюзивности, а также высказывания, противоречащие позиции администрации президента США Дональда Трампа.

«Министр обороны Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения ряда военных генералов и адмиралов уже на этой неделе. Большинство из тех, кто попал в список, были тесно связаны с бывшим министром обороны Ллойдом Остином», — сообщает NBC News.

Отмечают, что среди возможных кандидатов на увольнение находится генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Ожидается, что на места уволенных офицеров придут лица, чьи взгляды больше соответствуют направлениям действующей администрации.

ЛГБТ* — в России движение признано экстремистским и запрещено

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения ряда высокопоставленных военных генералов и адмиралов. Основанием для этого стали их выступления за инициативы в области разнообразия и инклюзивности, а также высказывания, противоречащие позиции администрации президента США Дональда Трампа. «Министр обороны Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения ряда военных генералов и адмиралов уже на этой неделе. Большинство из тех, кто попал в список, были тесно связаны с бывшим министром обороны Ллойдом Остином», — сообщает NBC News. Отмечают, что среди возможных кандидатов на увольнение находится генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Ожидается, что на места уволенных офицеров придут лица, чьи взгляды больше соответствуют направлениям действующей администрации. ЛГБТ* — в России движение признано экстремистским и запрещено
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...