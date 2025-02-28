Песков дал честный ответ о разблокировке YouTube и Instagram*: что известно о возможном решении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля заявил, что ключевым условием для восстановления доступа к социальным сетям Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), а также видеоплатформе YouTube в России является их соблюдение российского законодательства. Доступ к Instagram и Facebook был ограничен в марте 2022 года. Официальная причина блокировки — ответные меры на ограничения, наложенные на российские аккаунты, а также отказ от удаления запрещенного контента. Что известно о возможной разблокировке платформ — в материале URA.RU.
Какие сервисы заблокировали в РФ и почему
Роскомнадзор объявил о блокировке доступа к Facebook в России 4 марта 2022 года, мотивируя это решение ответными мерами на ограничение доступа к российским СМИ. В частности, был ограничен доступ к материалам таких медиаплатформ, как телеканал «Звезда», информационные агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today и интернет-издания «Лента.ру» и «Газета.ру».
Согласно заявлению Роскомнадзора, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских информационных ресурсов со стороны Facebook. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что соцсеть отказывается соблюдать российское законодательство.
Роскомнадзор 14 марта 2022 года внес Instagram в список запрещенных сайтов в России, следуя требованию Генеральной прокуратуры. Поводом для этого стало решение Meta снять ограничения на публикации, содержащие призывы к насилию, включая также призывы против российских военнослужащих. Это решение, как пояснил вице-президент Meta Энди Клегг, касалось исключительно территории Украины и было принято в свете «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельств». Кроме того, Генеральная прокуратура РФ выдвинула требование признать компанию Meta экстремистской организацией. Следственный комитет начал уголовное расследование в связи с призывами к насилию.
YouTube
С июля 2024 года пользователи в России начали массово жаловаться на ухудшение работы видеохостинга YouTube. Проблемы касались загрузки видео, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K), как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. По данным сайта сбой.рф, за один день поступило более 7,4 тысячи жалоб. Роскомнадзор объяснил это прекращением поддержки Google своего оборудования в России. Компания официально не работает в стране с 2022 года, что привело к снижению качества сервиса.
Роскомнадзор также указал на многочисленные нарушения российского законодательства со стороны Google и YouTube. С 2021 года Google заблокировал более 200 российских каналов. Несмотря на требования РКН разблокировать каналы и штрафы на сумму более 34,5 миллиардов рублей, Google не предпринял действий для исправления ситуации.
Президент Владимир Путин на «Прямой линии» 19 декабря 2024 года заявил, что проблемы с YouTube связаны с политикой Google, которая не учитывает российские законы. Он подчеркнул, что компания должна избегать злоупотреблений сетью для достижения политических целей. Путин также отметил, что Google сократила финансирование своих подразделений в России из-за санкций США, что стало основной причиной ухудшения работы YouTube.
Discord
В октябре 2024 года Роскомнадзор принял решение о блокировке мессенджера Discord. Основанием для этого стало нарушение компанией законодательства Российской Федерации, включая неудаление контента, запрещенного на территории страны.
До этого Discord уже несколько раз подвергался штрафам за аналогичные нарушения. Общее количество неподчинений превысило 900 случаев. В Государственной думе выразили опасения по поводу популярности мессенджера среди молодежи, указывая на потенциальные риски.
Роскомнадзор 30 января впервые составил протокол в отношении иностранной компании. Поводом послужил отказ Discord локализовать данные российских пользователей на территории РФ, что является требованием для иностранных соцсетей, включенных в специальный реестр.
Последствия блокировки для россиян
Блокировка Facebook и Instagram, а также признание их владельца, компании Meta Platforms Inc., экстремистской организацией на территории России, имеют ряд последствий для россиян. Эти изменения затрагивают как обычных пользователей, так и бизнес.
Для пользователей:
- использование соцсетей через VPN не запрещено, но власти блокируют VPN-сервисы;
- ответственности за обычное использование нет, но запрещены призывы к экстремизму.
Для бизнеса:
- запрещено заказывать платную рекламу через само приложение Instagram или через рекламный аккаунт Facebook, так как оплата услуг Meta может считаться финансированием экстремизма;
- нельзя ставить логотипы Instagram и Facebook на своем сайте, в видео, ВКонтакте, на товаре и где угодно еще.
Для владельцев акций Meta:
- покупка акций, даже за границей, может быть расценена как финансирование экстремизма.
Для СМИ:
- Обязаны маркировать упоминания Meta как запрещенные.
- Запрещено использование логотипов Facebook и Instagram.
Условия для разблокировки
Антон Горелкин
Депутат Госдумы Антон Горелкин 21 марта в интервью «Известиям» заявил, что решение о запрете Facebook и Instagram в России может быть пересмотрено. Для этого необходимо, чтобы компания Meta официально признала нарушения и устранила их. Горелкин подчеркнул, что Meta должна будет разблокировать аккаунты российских СМИ и общественных деятелей, а также вернуться к соблюдению принципа нейтральности.
Владимир Путин
Путин во время прямой линии заявил, что YouTube и Google должны следовать российскому законодательству для беспрепятственной работы на территории страны. Президент указал на необходимость избегать использования соцсетей для достижения политических целей.
Дмитрий Песков
Песков в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым сообщил, что вопрос об отмене блокировки Instagram, Facebook и YouTube не связан с уровнем доверия между РФ и США. Основным условием для работы на территории России является соблюдение законов страны платформами.
Андрей Свинцов
Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с aif.ru указал на три основных условия для возвращения соцсетей. Первое — создание российского юридического лица, второе — обеспечение сохранности персональных данных россиян, третье — удаление запрещенного контента. Свинцов также отметил, что процесс возвращения может занять от года до двух лет, при этом неизвестно, ведут ли представители соцсетей какие-либо действия по возвращению в Россию.
*Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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