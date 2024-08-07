Блокировка YouTube: причины, как обойти ограничения и чем заменить сервис. Инфографика

Блокировка Youtube в России может произойти уже в сентябре

07 августа 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

РКН обвинил Google в нарушении законодательства России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В России замедляют YouTube В середине июля «Ростелеком» объявил о замедлении работы Youtube в России. Проблемы коснулись как мобильной, так и десктопной версии. Ожидается, что полная блокировка видеохостинга может произойти уже в сентябре. О причинах, возможных рисках и неочевидных аналогах Youtube — в материале URA.RU. Блокировка Youtube в России: будет или нет? По изначальной версии блокировка видеохостинга произойдет уже в сентябре. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на источник, близкий администрации президента. Сообщалось, что сначала скорость работы на ПК снизится до 70%, а к сентябрю сервис и вовсе будет заблокирован. Однако в Кремле опровергли эти слухи и заявили, что ограничения доступа к Youtube не произойдет. Почему медленно работает Youtube Google заявил, что проблема замедления работы сервиса не связана с техническими неполадками. МТС, «Билайн», «Мегафон» также отметили, что сбои происходят по независящим от них причинам. Компания «Ростелеком» объяснила, что причиной замедления является перегрузка мощностей, включая пиринговые стыки. Это влияет на скорость загрузки и качество воспроизведения видео. Решение этой проблемы зависит от обновления инфраструктуры. Реакция Роскомнадзора Роскомнадзор заявил, что сбои в системе Youtube происходят из-за того, что площадка несколько раз нарушала законодательство и проявляла неуважение к гражданам России. В РКН также подчеркнули, что Google покинула Россию два года назад, прекратив поддержку серверной инфраструктуры в стране и доведя свою российскую «дочку» до банкротства. Именно это повлекло за собой ухудшение качества работы видеосервиса в РФ. В частности, дело касается и блокировки российских аккаунтов. Как обойти проблемы в работе YouTube Чтобы обойти ограничения в работе Youtube можно использовать VPN. Однако стоит учитывать, что VPN и другие приложения могут иметь вредоносные программы, нацеленные на то, чтобы украсть персональные данные с телефона. Эксперт по кибербезопасности Григорий Пащенко порекомендовал скачать бесплатный российский антивирус, который поможет бороться с разного рода вирусами. Второй вариант предполагает использование прокси-серверов и браузерные расширения (расширения вроде «Обход блокировок Рунета» для Google Chrome). Также могут помочь программа GoodbyeDPI, которая позволяет обходить блокировку глубокого пакетного анализа (DPI). Как снова смотреть видео на Youtube в хорошем качестве: неочевидные способы 1. Изменение настроек браузера. Для начала нужно открыть адресную строку своего браузера и ввести специальную команду: для Google Chrome — «chrome://flags», для Яндекс. Браузера — «browser://flags», а для Mozilla Firefox — «about:config». В открывшемся окне следует найти параметры Experimental QUIC Protocol (только для Chromium-браузеров) и Kyber, отключить их, а затем перезапустить браузер. Предполагается, что после перезагрузки скорость загрузки видео заметно увеличится. Однако стоит учесть, что этот способ может сработать не у всех пользователей. 2. Программа AdGuard, которая используется для защиты от слежки со стороны злоумышленников. Для начала необходимо установить AdGuard на компьютер. После установки нужно открыть настройки программы и перейти в раздел «Защита от трекинга». В этом разделе нужно найти и включить опцию «Защита от DPI». Однако для установки программы потребуется право администрации. 3. Обойти ограничения можно также через Discord. Для того чтобы воспроизвести желаемое видео, достаточно скопировать ссылку на него и вставить в любой чат Discord. Автоматически появится встроенный плеер, который позволит просмотреть видео без задержек. Для удобства пользователи могут создать личный сервис, где будут храниться все ссылки. Чем заменить Youtube Заменить Youtube помогут аналогичные видеохостинги. Например, в России набирают популярность платформы Rutube и VK Видео. На данных площадках любой пользователь может найти фильмы и сериалы, мультфильмы и телешоу, а также любительские ролики. Отмечается, что сервис «VK видео» стал самым скачиваемым приложением среди российских пользователей в AppStore. Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В середине июля «Ростелеком» объявил о замедлении работы Youtube в России. Проблемы коснулись как мобильной, так и десктопной версии. Ожидается, что полная блокировка видеохостинга может произойти уже в сентябре. О причинах, возможных рисках и неочевидных аналогах Youtube — в материале URA.RU. По изначальной версии блокировка видеохостинга произойдет уже в сентябре. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на источник, близкий администрации президента. Сообщалось, что сначала скорость работы на ПК снизится до 70%, а к сентябрю сервис и вовсе будет заблокирован. Однако в Кремле опровергли эти слухи и заявили, что ограничения доступа к Youtube не произойдет. Google заявил, что проблема замедления работы сервиса не связана с техническими неполадками. МТС, «Билайн», «Мегафон» также отметили, что сбои происходят по независящим от них причинам. Компания «Ростелеком» объяснила, что причиной замедления является перегрузка мощностей, включая пиринговые стыки. Это влияет на скорость загрузки и качество воспроизведения видео. Решение этой проблемы зависит от обновления инфраструктуры. Роскомнадзор заявил, что сбои в системе Youtube происходят из-за того, что площадка несколько раз нарушала законодательство и проявляла неуважение к гражданам России. В РКН также подчеркнули, что Google покинула Россию два года назад, прекратив поддержку серверной инфраструктуры в стране и доведя свою российскую «дочку» до банкротства. Именно это повлекло за собой ухудшение качества работы видеосервиса в РФ. В частности, дело касается и блокировки российских аккаунтов. Чтобы обойти ограничения в работе Youtube можно использовать VPN. Однако стоит учитывать, что VPN и другие приложения могут иметь вредоносные программы, нацеленные на то, чтобы украсть персональные данные с телефона. Эксперт по кибербезопасности Григорий Пащенко порекомендовал скачать бесплатный российский антивирус, который поможет бороться с разного рода вирусами. Второй вариант предполагает использование прокси-серверов и браузерные расширения (расширения вроде «Обход блокировок Рунета» для Google Chrome). Также могут помочь программа GoodbyeDPI, которая позволяет обходить блокировку глубокого пакетного анализа (DPI). 1. Изменение настроек браузера. Для начала нужно открыть адресную строку своего браузера и ввести специальную команду: для Google Chrome — «chrome://flags», для Яндекс. Браузера — «browser://flags», а для Mozilla Firefox — «about:config». В открывшемся окне следует найти параметры Experimental QUIC Protocol (только для Chromium-браузеров) и Kyber, отключить их, а затем перезапустить браузер. Предполагается, что после перезагрузки скорость загрузки видео заметно увеличится. Однако стоит учесть, что этот способ может сработать не у всех пользователей. 2. Программа AdGuard, которая используется для защиты от слежки со стороны злоумышленников. Для начала необходимо установить AdGuard на компьютер. После установки нужно открыть настройки программы и перейти в раздел «Защита от трекинга». В этом разделе нужно найти и включить опцию «Защита от DPI». Однако для установки программы потребуется право администрации. 3. Обойти ограничения можно также через Discord. Для того чтобы воспроизвести желаемое видео, достаточно скопировать ссылку на него и вставить в любой чат Discord. Автоматически появится встроенный плеер, который позволит просмотреть видео без задержек. Для удобства пользователи могут создать личный сервис, где будут храниться все ссылки. Заменить Youtube помогут аналогичные видеохостинги. Например, в России набирают популярность платформы Rutube и VK Видео. На данных площадках любой пользователь может найти фильмы и сериалы, мультфильмы и телешоу, а также любительские ролики. Отмечается, что сервис «VK видео» стал самым скачиваемым приложением среди российских пользователей в AppStore.